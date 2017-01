Video Krisengipfel in Ankara anberaumt

Video Türkei: IS bekennt sich

Bild Polizei in Istanbul

Im Club seien sehr viele wohlhabende Menschen, insbesondere auch aus dem arabischen Raum unterwegs gewesen, so ZDF-Korrespondent Luc Walpot aus Istanbul. „Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass möglicherweise ein islamistischer Hintergrund da ist.“

Die Terrororganisation Islamischer Staat hat den Anschlag auf den Nachtclub „Reina“ in Istanbul in der Silvesternacht für sich reklamiert. Unter den 39 Toten sind auch zwei Opfer aus Deutschland.

Der Attentäter von Istanbul ist noch immer auf der Flucht. Die Polizei veröffentlichte nun neue Fahndungsfotos des mutmaßlichen Täters. Zu dem Anschlag in der Silvesternacht hatte sich der IS bekannt.

Die türkische Regierung hat bestätigt, dass der mutmaßliche Attentäter von Istanbul gefasst wurde, der in der Silvesternacht 39 Menschen in einem Nachtclub getötet hatte. Nach Angaben der Istanbuler Behörden stammt der Mann aus Usbekistan und wurde in Afghanistan ausgebildet. Er habe die Tat gestanden.

Der Schütze, der die Tat in dem Istanbuler Club Reina verübt habe, sei gefasst worden, erklärte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in Ankara. Details zu den Ermittlungen wollte er jedoch nicht nennen.

Gouverneur: Usbeke hat Tat gestanden

Nach Angaben des Gouverneurs von Istanbul, Vasip Sahin, stammt der mutmaßliche Attentäter aus Usbekistan und wurde in Afghanistan ausgebildet. Er sei vermutlich im Januar 2016 auf illegalem Weg in die Türkei gekommen. Er habe ein Geständnis abgelegt. Seine Fingerabdrücke stimmten mit denen des Angreifers am Tatort überein. Es sei klar, dass der Mann das Attentat im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat ausgeführt habe, sagte Sahin.

Türkische Medien hatten zuvor von der Festnahme berichtet. Sie meldeten, dass die Behörden den Verdächtigen als den Usbeken Abdulgadir M. identifiziert hätten. Laut Sahin wurden auch ein Mann aus dem Irak und drei Frauen festgenommen.

Der Angreifer war in der Silvesternacht in den angesagten Istanbuler Nachtclub Reina eingedrungen und hatte wahllos auf Feiernde geschossen. 39 Menschen wurden getötet, darunter mindestens 26 Ausländer. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. Dem Mann gelang anschließend die Flucht.