Die Terrororganisation Islamischer Staat hat den Anschlag auf den Nachtclub „Reina“ in Istanbul in der Silvesternacht für sich reklamiert. Unter den 39 Toten sind auch zwei Opfer aus Deutschland.

Zwei Wochen nach dem Attentat in der Silvesternacht hat die Polizei offenbar den Täter gefasst. Der usbekische Mann hat gestanden, in einem Club in Istanbul 39 Menschen getötet zu haben. Er soll im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat gehandelt haben.

Mehr als zwei Wochen war der Nachtclub-Attentäter von Istanbul auf der Flucht. Jetzt ist der Mann gefasst, laut Behörden hat er bereits ein Geständnis abgelegt. Bei der Festnahme des 34-jährigen Usbeken fand die Polizei auch rund 200.000 Dollar. Das wirft Fragen auf.

Gut zwei Wochen nach dem Anschlag auf den Nachtclub Reina ist es der türkischen Polizei schließlich gelungen, den mutmaßlichen Attentäter festzunehmen. Bei einem nächtlichen Einsatz in Esenyurt am Westrand von Istanbul wurde ein 34-jähriger Usbeke gefasst. Abdulgadir M. soll für den Anschlag in der Silvesternacht mit 39 Toten verantwortlich sein.

Die türkische Polizei erhofft sich nun Aufschluss über die Hintergründe der Tat. Vielleicht wird M. selbst zur Aufklärung beitragen. Es kommt selten vor, dass sich ein islamistischer Attentäter fassen lässt. Wenn sie sich nicht direkt beim Anschlag selbst in die Luft sprengen, werden viele Dschihadisten anschließend bei Feuergefechten mit der Polizei erschossen - so wie der Berliner Attentäter Anis Amri, der sich in Mailand einen Schusswechsel mit der Polizei lieferte und dabei getötet wurde.

Bezahlter Killer?

Zwar hat sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anders als bei früheren Anschlägen in der Türkei ausdrücklich zum Angriff auf den Nachtclub Reina bekannt. Doch wurden frühzeitig Zweifel laut, ob es sich bei dem Täter tatsächlich um einen Dschihadisten handelt. Aus Sicherheitskreisen hieß es, er habe die Mordtat für Geld verübt, nicht aus ideologischen Gründen.

Presseberichten zufolge fand die Polizei am Sonntag bei einer Razzia in einer verdächtigen Wohnung in Istanbul 150.000 Dollar, die angeblich für den Attentäter bestimmt waren. Demnach konnte M. das Geld aber nicht abholen, da die Polizei ihm zu dicht auf den Fersen war. Auch am Ort seiner Festnahme in Esenyurt wurden 197.000 Dollar gefunden.

Die Regierungspresse zögerte nach dem Angriff nicht, ausländische Geheimdienste verantwortlich zu machen. "Es scheint, dass der Reina-Angriff nicht nur die Tat einer Terrororganisation war, sondern dass auch ein Geheimdienst involviert war", sagte Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus. "Es war eine extrem geplante und organisierte Tat."

Mehrere Ungereimtheiten

Die Presse berichtete, der Täter habe für die IS-Miliz in Syrien gekämpft und dort den Umgang mit Waffen gelernt. Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin sagte, M. sei ein "gut trainierter Terrorist", der in Afghanistan ausgebildet worden sei. Medien berichteten indes, der Usbeke habe sich unter einem Bett versteckt, als die Polizei zugriff.

Ungewöhnlich ist auch, dass M. mit Frau und zwei kleinen Kindern in die Türkei kam. Seine Frau beteuerte nach ihrer Festnahme, keine Ahnung von den IS-Verbindungen ihres Mannes gehabt zu haben. Nach der Tat kehrte M. zunächst zu seiner Familie im Stadtteil Zeytinburnu zurück, bevor er seinen vierjährigen Sohn mitnahm und verschwand.

Rückzugsort für Extremisten

Zeytinburnu ist ein Zentrum der Lederindustrie und Heimat zahlreicher zentralasiatischer Migranten, von denen viele illegal in der Türkei leben. Der Sicherheitsexperte Metin Gurcan äußerte sich im Internetmagazin "Al-Monitor" besorgt über die mangelnde behördliche Erfassung von Migranten in Zeytinburnu, die es Extremisten leicht mache, dort unterzutauchen.

Auch der Anschlag auf den Istanbuler Atatürk-Flughafen im vergangenen Juni war von einer zentralasiatischen IS-Zelle verübt worden. Es ist seit langem bekannt, dass ein großer Teil der Dschihadisten in Syrien aus Zentralasien und dem Nordkaukasus stammt. Eine Rückkehr in ihre Heimatländer ist für sie kaum möglich, da Islamisten dort mit aller Härte verfolgt werden.

Die Festnahme von M. ist ein Erfolg für die türkische Polizei, doch dass dies erst nach gut zwei Wochen geschah, wirft kein gutes Licht auf sie. Der Kolumnist Murat Yetkin von "Hürriyet Daily News" steht nicht allein mit der Frage, ob die Probleme der Ermittlungsbehörden bei der Großfahndung nach M. nicht auch mit den massiven Entlassungen und Umbesetzungen nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli zu tun haben.