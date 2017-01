Video Debatte über Sicherheit hält an

Die Sicherheitsdebatte in Deutschland tobt. Diskutiert wird über das Einsetzen elektronischer Fußfessel bei Gefährdern und das Kürzen von Entwicklungshilfen für Länder, die nicht kooperieren wollen.

Nach dem Anschlag in Berlin sucht die Politik nach den richtigen Antworten auf die Terror-Bedrohung. Innenminister de Maizière und Justizminister Maas haben ein härteres Vorgehen beschlossen. Dazu gehören Fußfesseln für Gefährder und das Streichen von Entwicklungshilfe, wenn Staaten nicht kooperieren.

Als Konsequenz aus dem Berliner Weihnachtsmarktanschlag haben sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) auf ein Maßnahmenpaket zur inneren Sicherheit geeinigt. Unter anderem seien erleichterte Voraussetzungen für die Abschiebehaft sowie die Einführung von elektronischen Fußfesseln für sogenannte Gefährder geplant, sagte de Maizière nach Beratungen mit Maas am Dienstag in Berlin. Für Asylbewerber, die deutsche Behörden über ihre Identität täuschen, werde eine verschärfte Wohnsitzauflage eingeführt. Auch sollen Länder, die sich bei Abschiebungen unkooperativ zeigen, Gelder aus der Entwicklungshilfe gekürzt werden.

Kretschmann: Fußfesseln für Gefährder

Gefährder sind Menschen, denen die Sicherheitsbehörden einen Anschlag zutrauen. Der Tunesier Anis Amri hatte auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und viele schwer verletzt. Er war als Gefährder eingestuft und ausreisepflichtig, konnte aber nicht abgeschoben werden, weil sein Heimatland Tunesien ihm keine Papiere ausgestellt hatte.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag in Stuttgart: "Wir werden bei den Gefährdern bis an die Grenze des verfassungsrechtlich Möglichen gehen, wenn das erforderlich ist." Er zeigte sich auch offen, über elektronische Fußfesseln für Gefährder und eine verlängerte Abschiebehaft für diese Gruppe zu diskutieren.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl sagte im Bayerischen Rundfunk, die Überwachung potenzieller Terroristen müsse verbessert werden. "Dazu dient die Fußfessel, dazu kann mehr Videotechnik dienen, und wir wollen schauen, dass wir die ausreisepflichtigen Gefährder konsequenter in Haft nehmen können."

Behörden gehen von 548 Gefährdern aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montag angekündigt, dass die Regierung schnell handeln und "wirklich Flagge" zeigen werde. Die deutschen Sicherheitsbehörden stufen derzeit 548 Menschen als Gefährder ein. Die Hälfte davon hält sich nicht in Deutschland auf. 62 islamistische Gefährder sind ausreisepflichtig.

Maas stellte in der "Saarbrücker Zeitung" auch Fördermittel für Länder infrage, die abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland nicht zurücknehmen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hält das allerdings für "nicht zielführend". Die Länder würden dadurch destabilisiert; sie müssten jedoch stabilisiert werden, betonte der Minister im Deutschlandfunk. Er forderte aber, alle Flüchtlinge und Asylbewerber mit biometrischen Daten zu erfassen.

CSU erhöht den Druck

Die bayerische Staatsregierung fordert eine Neuausrichtung der deutschen Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik. Das Kabinett verabschiedete am Dienstag in München zwei entsprechende Strategiepapiere, in denen die CSU aus ihrer Sicht bestehende Missstände sowie Lösungsvorschläge benennt. Beide sollen umgehend auf Bundesebene vorgelegt werden, damit notwendige Gesetzesänderungen noch vor der Bundestagswahl im Herbst erfolgen könnten.

"Wir sind unzufrieden über den Zustand, der sich im Moment darstellt, das ist nicht haltbar", sagte Staatskanzleiminister Marcel Huber. In den Papieren sind viele altbekannte CSU-Forderungen zusammengefasst, die bislang im Bund keine Unterstützer gefunden haben.

Die von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) formulierte Charta mit dem Titel "Damit Deutschland Deutschland bleibt" fordert nicht nur die seit Monaten etwa von der CDU abgelehnte Obergrenze für Flüchtlinge, sondern auch Maßnahmen zu Bekämpfung der Fluchtursachen, konsequente Abschiebungen und Grenzkontrollen, die Einrichtung von Transitzentren und höhere Hürden beim Familiennachzug. Es müsse ein europaweites Asylsystem geben, bei dem für alle Länder die gleichen Regeln gälten.

Bayern fordert umfassendere DNA-Kontrollen

In der Sicherheitspolitik fordert die CSU viele Verschärfungen - etwa mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz, Fluggastdatenspeicherung, umfassendere DNA-Kontrollen, EU-weite Datenbanken, mehr Video- und Internetüberwachungen sowie Online-Durchsuchungen, Bundeswehreinsätze bei Notfalllagen und härtere Strafen für Angriffe auf die Polizei.