Ruder-Olympiasieger Andreas Kuffner beendet mit 29 Jahren seine sportliche Karriere. Der in Vilshofen an der Donau geborene Kuffner war 2012 in London mit dem Deutschland-Achter Olympiasieger und gewann mit dem Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes in diesem Jahr in Rio de Janeiro Silber. 2011 war er Weltmeister, 2014 und 2016 zudem Europameister mit dem Achter. "Nun ist der Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt gekommen, auf den ich mich sehr freue", ließ Kuffner wissen. Der zuletzt für den Berliner RC aktive Wirtschaftsingenieur will unter anderem Vorträge für Unternehmen halten.