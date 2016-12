Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, wurde in der Nacht in Mailand erschossen. Von Berlin aus flüchtete er wohl nach Frankreich und nahm dort einen Zug nach Italien. Thomas Gonsior über das Ende der Flucht von Anis Amri.

Die Ermittlungen nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag in Berlin sollen über Weihnachten mit Hochdruck fortgesetzt werden. Es geht unter anderem darum zu klären, ob der 24-jährige Anis Amri ein Unterstützernetzwerk, Mitwisser oder Gehilfen hatte, kündigte Generalbundesanwalt Frank an.

Der als möglicher Komplize des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Amri festgenommene Tunesier ist wieder auf freiem Fuß. Die Bundesanwaltschaft beantragte keinen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen. Den Angaben zufolge ist das Bekennervideo authentisch.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich "nicht um die mögliche Kontaktperson von Anis Amri handelt", sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Es sei daher kein Antrag auf Haftbefehl gestellt worden.

Die Telefonnummer des Tunesiers war in Amris Mobiltelefon gespeichert, das er im gekaperten Lkw, mit dem der Anschlag verübt wurde, zurückließ. Amri hatte einem Medienbericht zufolge noch zehn Minuten vor dem Anschlag über sein Handy Sprachnachrichten und Fotos verschickt. Demnach könnten weitere Islamisten in Berlin und im Ruhrgebiet in die Attentatspläne eingeweiht gewesen sein.

Bekenntervideo authentisch

Das Kaliber der Waffe, mit dem Anis Amri auf Polizisten in Italien geschossen hat, ist laut Bundesanwaltschaft dasselbe, das im Anschlags-Lkw gefunden wurde. Ob das Projektil im Lkw aus der selben Waffe stamme, müsse aber noch genauer ballistisch untersucht werden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Das Video, in dem der mutmaßliche Attentäter von Berlin sich zur Terrormiliz IS bekennt, sei authentisch. Anis Anmri sei den Ermittlungen zufolge darin zu sehen, sagte die Sprecherin weiter.

Unterdessen mehrt sich im Fall Amri die Kritik an den Sicherheitsbehörden. Nach Ansicht des Vorsitzenden des Bunds Deutscher Kriminalbeamter (BDK), André Schulz, hat der Fall "das Potenzial, sich zu einem Desaster für die Sicherheitsbehörden" wie beim Nichterkennen des NSU-Trios zu entwickeln. "Mit einiger Sicherheit wird es mindestens einen Untersuchungsausschuss geben, der sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigen wird", sagte Schulz der "Welt".

Amri seit längerem im Visier der Behörden?

Die Vize-Vorsitzende der SPD im Bundestag, Eva Högl, sagte im Bayerischen Rundfunk: "Wir müssen schonungslos analysieren, ob Behörden Fehler gemacht haben." Amri sei als bekannter Gefährder "mehrfach Gegenstand der Beratungen im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum" gewesen, den Behörden aber "trotzdem entwischt". Zudem sei es "völlig unverständlich", warum "dieser gefährliche Mann" nicht inhaftiert wurde. Laut Gesetz sei dies bei Ausreisepflichtigen für bis zu 18 Monate möglich. "Wir müssen schauen, warum er nicht in Haft genommen wurde", sagte Högl.

In Nordrhein-Westfalen, wo Amri als Geduldeter lebte, beantragten die Fraktionen von CDU, FDP und Piraten eine Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Lutz Lienenkämper, warf Innenminister Ralf Jäger (SPD) vor, "die Verantwortung für den Fall Amri komplett nach Berlin abzuschieben".

Lienenkämper zufolge sollen das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt und der Verfassungsschutz Amri bereits seit längerer Zeit im Visier gehabt haben. Es stelle sich nun die Frage, warum ein geduldeter islamistischer Gefährder in Nordrhein-Westfalen offenbar folgenlos wiederholt gegen die Residenzpflicht habe verstoßen und sich bei einem Informanten der Polizei nach Schusswaffen habe erkundigen können.

In Italien vier Jahre in Haft gewesen

Bevor Amri 2015 nach Deutschland kam, hatte er in Italien gelebt. Dort verbüßte er eine vierjährige Haftstrafe. Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche soll der 24-Jährige am 19. Dezember zwölf Menschen getötet haben. Nach einer mehrtägigen Flucht wurde er in der Nacht zum 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.