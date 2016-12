Nach Anschlag in Berlin

Bild Trauer in Berlin

Was bedeutet Anis Amris Tod für die weiteren Ermittlungen? Wird weiterhin nach Mittätern gesucht oder ist die Tätersuche nun beendet? Dazu ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen.

In Deutschland sind etwa 200 sogenannte Gefährder auf freiem Fuß. Ohne konkreten Vorwurf können diese nicht festgesetzt werden. Wie soll man zukünftig damit umgehen. ZDF-Korrespondentin Bettina Schausten aus Berlin.

Trotz der Erleichterung, dass der mutmaßliche Attentäter von Berlin nun tot ist, bleiben einige Fragen offen. Vor allem die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Die ersten Reaktionen aus Berlin hat Wulf Schmiese.

Der Lastwagenfahrer soll dem mutmaßlichen Attentäter Anis Amri insgegriffen haben. Lukasz U. gehört zu den insgesamt zwölf Todesopfern des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Bei dem Anschlag vor einer Woche wurden außerdem mehr als 50 Menschen verletzt.

Die Online-Petition, die das Bundesverdienstkreuz für den beim Berliner Anschlag getöteten polnischen Lkw-Fahrer fordert, erfährt großen Zulauf. Auf der Plattform Change.org gab es bis Montagnachmittag mehr als 33.000 Unterstützer für das Anliegen. Der Pole soll nach Erkenntnissen der Polizei noch kurz vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit dem Attentäter im Führerhaus gekämpft haben, bis dieser ihn erschoss. So habe er möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Eine Woche nach dem Anschlag von Berlin hat eine Online-Petition großen Zulauf: Sie fordert die Ehrung des Lkw-Fahrers, der dem Attentäter ins Lenkrad gegriffen haben soll - und so ein größeres Unglück verhinderte. Der Lkw-Fahrer wurde erschossen. Auch wird eine Ehrung der Mailänder Polizisten gefordert.

Die Initiatorin der Petition schrieb auf der Plattform, der polnische Fahrer sei ein Held, weil sein Ringen mit dem Täter vermutlich viele Menschenleben gerettet habe. Der Mann war tot im Führerhaus gefunden worden. Die Petition richtet sich an Bundespräsident Joachim Gauck. Eine posthume Verleihung des Bundesverdienstordens gibt es nur in seltenen Sonderfällen.

Ehrung auch für Mailänder Polizisten gefordert

Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri war am Freitag bei einer Routinekontrolle bei Mailand von Polizisten erschossen worden. In Deutschland gibt es nun Forderungen, die beiden italienischen Polizisten auszuzeichnen. Sie hätten dies "für ihr entschiedenes Handeln" verdient, sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Uhl der "Bild"-Zeitung. In Frage käme etwa das Bundesverdienstkreuz.Ähnlich äußerte sich der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt: "Die italienischen Polizisten haben sich mit ihrem Mut auch um Deutschland verdient gemacht."

Polizist verlässt Krankenhaus am Heiligen Abend

Am Samstag wurde bekannt, dass der nach dem Schusswechsel bei Mailand verletzte Polizist das Krankenhaus wieder verlassen und Weihnachten zuhause verbringen konnte. Christian Movio gehe es sehr gut, sagte der Direktor des Krankenhauses in Monza. Am Nachmittag des Heiligen Abends wurde er entlassen. Er könne bald wieder arbeiten. Dem Polizisten wurde ein Projektil aus der Schulter operiert.

Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri hatte bei einer Routinekontrolle in der Nacht zu Freitag auf zwei italienische Polizisten in Sesto San Giovanni bei Mailand gezielt. Darauf erschoss ihn einer der Männer. Die Obduktion ergab, dass Amri von zwei Schüssen getötet wurde.