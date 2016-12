Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, wurde in der Nacht in Mailand erschossen. Von Berlin aus flüchtete er wohl nach Frankreich und nahm dort einen Zug nach Italien. Thomas Gonsior über das Ende der Flucht von Anis Amri.

Die Ermittlungen nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag in Berlin sollen über Weihnachten mit Hochdruck fortgesetzt werden. Es geht unter anderem darum zu klären, ob der 24-jährige Anis Amri ein Unterstützernetzwerk, Mitwisser oder Gehilfen hatte, kündigte Generalbundesanwalt Frank an.

Einen Richtungswechsel in der europäischen Flüchtlingspolitik soll es nach dem Anschlag in Berlin nicht geben - zumindest nicht, wenn es nach EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geht. Er warnte davor, Flüchtlinge unter einen "Terrorismus-Generalverdacht zu stellen".

Juncker

Juncker

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claudevor einem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik gewarnt. "Europa muss den Menschen, die aus den Kriegsgebieten und vom Terror fliehen, Zuflucht bieten", sagteden Zeitungen der Funke Mediengruppe . Er forderte, Flüchtlinge nicht unter "einen Terrorismus-Generalverdacht" zu stellen. Wer auf eine Rhetorik der Ausgrenzung setze, befeuere die "Spirale des Hasses", sagte der EU-Kommissionspräsident weiter. "Unsere Werte, unsere Art des Zusammenlebens in Freiheit, im Miteinander und in Offenheit sind die besten Waffen gegen den Terror."

ZITAT „ Hass und Terror haben keine Religion, kein Geschlecht, kein Herkunftsland. ” Jean-Claude Juncker

Juncker

Gleichzeitig forderte er eine europäische Antwort auf die Herausforderung. Innere Sicherheit sei zwar primär eine Angelegenheit der EU-Mitgliedstaaten. Doch in einer Zeit, in der Terroristen "nicht an Grenzen halt machen", reichten die Mittel nationaler Innenpolitik alleine nicht mehr aus, sagteund verlangte eine bessere Zusammenarbeit "über Grenzen hinweg". Konkret gehe es darum, Informationen besser auszutauschen, Schlupflöcher für Extremisten zu schließen und ihre Finanzquellen trockenzulegen.

Trump: "Wann werden die USA zurückschlagen?"

Auch der künftige US-Präsident Donald Trump äußerte sich zu den Folgen des Berliner Anschlags - er mahnte größere Entschlossenheit im Kampf gegen den Terror an. "Der Terrorist, der so viele Menschen in Deutschland getötet hat, sagte kurz vor (dem) Verbrechen: 'Gemäß Gottes Willen werden wir euch Schweine abschlachten. Ich schwöre, wir werden euch abschlachten'", twitterte Trump am Freitagabend. "Dies ist eine reine religiöse Drohung, die zur Wirklichkeit geworden ist. Solch ein Hass! Wann werden die USA und alle Länder zurückschlagen?"