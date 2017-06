Ermittlungen in London

London Bridge vergangene Nacht – ein Lieferwagen rast in eine Gruppe von Passanten. Sieben Menschen sterben, etwa 50 werden verletzt. Ganz London ist von dem Anschlag geschockt.

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu dem Anschlag in London bekannt. Das teilte das IS-Sprachrohr Amak im Internet mit. Im Osten Londons gab es weitere Festnahmen. Mindestens elf Verdächtige sind in Gewahrsam.

Die jüngste Terrorattacke in London beeinflusst auch den britischen Wahlkampf. Wegen möglicher Behördenversäumnisse steht Premierministerin May unter Druck, berichtet Diana Zimmermann aus London.

Die Polizei hat alle im Zusammenhang mit dem Londoner Anschlag Festgenommenen wieder freigelassen. Die insgesamt zwölf Männer und Frauen seien inzwischen alle ohne Anklage entlassen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte sie Einzelheiten zu zwei der drei mutmaßlichen Attentäter bekannt gegeben.

Am Sonntag, dem Tag nach den Attacken in London, hatte die Polizei zwölf Verdächtige festgesetzt, darunter waren sieben Frauen. Sie waren im Ost-Londoner Viertel Barking festgenommen worden, aus dem zwei der drei mutmaßlichen Attentäter stammten. Am späten Montagabend teilten die Behörden mit, dass alle wieder auf freiem Fuß seien - ohne Anklage.

Polizei gibt Namen bekannt

Zuvor hatte die Polizei Details zu den mutmaßlichen Angreifern bekannt gegeben. Einer von ihnen sei Khuram Shazad Butt - ein 27 Jahre alter Brite, der in Pakistan geboren wurde. Bei dem anderen handele es sich um den 30 Jahre alten Rachid Redouane - er habe sich als Marokkaner oder auch als Libyer ausgegeben. Zu dem dritten Mann, der nicht in Barking wohnte, machten die Behörden bisher keine Angaben. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, sich mit Informationen zu den Verdächtigen an die Behörden zu wenden.

Am Samstagabend waren drei Angreifer mit einem Kleintransporter auf der London Bridge zunächst in Fußgänger hineingefahren, danach stachen sie in einem angrenzenden Ausgehviertel wahllos mit Messern auf Menschen ein. Bei dem Anschlag wurden sieben Menschen getötet und 48 verletzt, viele von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Die mutmaßlichen Angreifer wurden erschossen.

London

gedachte am Montagabend der Opfer des Anschlags. Bürgermeister Sadiq Khan sagte vor Tausenden Teilnehmern, der Terror werde nicht gewinnen.

Polizei: Nicht aus Ausland gesteuert

Aus Sicht von Londons Polizeichefin Cressida Dick ist der Terror in Großbritannien in den vergangenen Wochen nicht aus dem Ausland gesteuert worden. Die jüngsten Anschläge hätten "zweifellos" eine internationale Dimension gehabt, der Schwerpunkt liege aber in Großbritannien selbst, sagte Dick dem Radiosender BBC4. "Wir werden immer sehen, ob irgendetwas aus dem Ausland gesteuert wurde. Aber ich würde sagen, die Hauptbedrohung, der wir momentan gegenüberstehen, scheint nicht aus dem Ausland gesteuert zu sein."

Einen weiteren Anschlag schloss Dick nicht aus. Es sei "sicherlich möglich", dass die Angriffe in Manchester und London einen weiteren Anschlag nach sich zögen. Mit ihrer Rhetorik hätten der IS und andere Organisationen Menschen dazu aufgefordert, "mit einfachen Mitteln" die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Einige Menschen fühlten sich sicher davon inspiriert.

Bedrohung durch Terror "neue Realität"

Die Bedrohung durch den Terror nannte sie eine "neue Realität". "Das waren wirklich ein paar grauenhafte Wochen", sagte Dick mit Blick auf die Attacken in Manchester und London. "Wir werden uns ändern und an das gewöhnen, was scheinbar für uns zu einer neuen Realität geworden ist."

Die nötigen Ressourcen zur Terrorbekämpfung seien vorhanden, sagte die Polizeichefin. "Seit 2013 haben wir, glaube ich, 18 geplante Anschläge vereitelt." Im Schnitt werde täglich ein Mensch im Kampf gegen den Terror verhaftet, und die Geheimdienste seien sehr effizient. "Wir tun alles, was in unserer Macht steht." Jetzt gehe es zunächst darum, die Bevölkerung in London und landesweit zu schützen, sagte Dick. Dazu werde die Polizeipräsenz unter anderem auf den Straßen und bei öffentlichen Veranstaltungen erhöht.

Terrormiliz IS bekennt sich

Zuvor hatte sich die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) im Internet zu den Taten bekannt. Das teilte die auf die Beobachtung von Extremistenseiten spezialisierte SITE Intelligence Group mit. Die Analysten beriefen sich dafür auf das IS-Sprachrohr Amak, das im Netz ein Schreiben auf Arabisch veröffentlichte.

Der IS hat sich bereits häufiger zu Taten bekannt, die nicht nur durch Kämpfer der Gruppe ausgeführt wurden, sondern auch, wenn andere durch die Ideologie der Terrormiliz motiviert wurden. Es handelt sich um die dritte Attacke in diesem Jahr in Großbritannien, zu der sich der IS bekannt hat. Auch den Bombenanschlag von Manchester vor rund zwei Wochen sowie einen ähnlichen Angriff mit einem Fahrzeug im März im Herzen von London beanspruchten die Extremisten für sich.