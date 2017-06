Fehlstart für Fed-Cup-Spielerin Mona Barthel in die Rasensaison: Die Weltranglisten-48. unterlag in der ersten Runde des WTA-Turniers in Nottingham der 119 Plätze schlechter klassifizierten Kroatin Jana Fett mit 3:6, 7:5, 5:7. Im Entscheidungssatz lag die an Position sieben gesetzte Barthel 5:2 in Führung, ehe sie das Match noch aus der Hand gab. Im Achtelfinale des mit 250.000 Euro dotierten Vorbereitungsturniers auf den Grand Slam in Wimbledon (3. bis 16.Juli) bekommt es Fett mit Tatjana Maria oder Ashleigh Barty (Australien) zu tun.