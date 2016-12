Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, wurde in der Nacht in Mailand erschossen. Von Berlin aus flüchtete er wohl nach Frankreich und nahm dort einen Zug nach Italien. Thomas Gonsior über das Ende der Flucht von Anis Amri.

Elf Tage nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin stehen die Behörden in der Kritik. Wie konnte der mutmaßliche Berliner Attentäter Amri durch das Netz der Fahnder rutschen? NRW-Innenminister Jäger nahm nun die Ermittler in Schutz - und offenbart, warum die Beobachtung eingestellt wurde.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger hat die Arbeit der Sicherheitsbehörden im Fall des mutmaßlichen Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri verteidigt. Der Tunesier sei längere Zeit beobachtet worden. Dabei hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, dass er konkret einen Anschlag plante, sagte der SPD-Politiker im "Morgenmagazin" der ARD. Es sei nicht zulässig, jemanden präventiv in Haft zu nehmen, weil er möglicherweise gefährlich sei.

Jäger: Observierung lieferte andere Hinweise

ZITAT „ Wir diskutieren heute mit dem Wissen von heute. Mit dem Wissen von damals sieht das ein bisschen anders aus. ” NRW-Innenminister Ralf Jäger

Gehe es um sogenannte Gefährder, also Menschen, denen zugetraut wird, einen Anschlag zu begehen, müssten die Behörden zwischen Prahlerei und tatsächlichen Hinweisen unterscheiden. Bei der Observierung Amris vor allem in Berlin sei der Eindruck entstanden, dass er sich eher vom Salafismus weg- und zur allgemeinen Kriminalität hinbewege und ins Drogenmilieu abrutsche. "Wir diskutieren heute mit dem Wissen von heute. Mit dem Wissen von damals sieht das ein bisschen anders aus", sagte Jäger.

Der 24-Jährige war den Ermittlungen zufolge am Montag vor Weihnachten mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Zwölf Menschen starben. Amri wurde am vergangenen Freitag von der Polizei in Mailand erschossen.