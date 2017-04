Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti hofft bis kurz vor dem Anpfiff zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid auf einen Einsatz der angeschlagenen Robert Lewandowski, Jerome Boateng und Mats Hummels. "Alle haben Chancen, zu spielen", sagte er in der spanischen Hauptstadt. Am besten sieht es demnach bei Torjäger Lewandowski aus. "Er hat ohne Probleme trainiert", sagte Ancelotti vor der Partie am Dienstag (20:45 Uhr). Bei den Innenverteidigern Boateng und Hummels müsse man abwarten. Sie hätten zuletzt individuell trainiert. Eine Option für die Abwehr wäre Joshua Kimmich.