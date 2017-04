Der türkische Präsident Erdogan hat den Volkentscheid über die Stärkung seiner Macht laut Wahlkommission knapp für sich entschieden. Nach dem Sieg will Erdogan nun die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei auf die Tagesordnung setzen.

von Luc Walpot

Für die einen ist es ein Grund zum Jubeln, die andere Hälfte der türkischen Wähler verharrt in Schockstarre. In einem Referendum, dessen Begleitumstände einem demokratischen Urnengang Hohn sprechen, konnte Präsident Erdogan eine hauchdünne Zustimmung für seinen Umbau der Republik erringen.

Das Ergebnis ist zwar keine starke Legitimation, doch das wird den selbstbewussten Politiker nicht aufhalten. Die Türkei steht vor einer historischen Zäsur, darin sind sich Anhänger wie Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan einig. "Nach 94 Jahren ein neues System", titelt die republikanische Oppositionszeitung "Cumhuriyet". Es klingt wie das Ende der Republik, und so ist es wohl auch gemeint.

Kluft in der Gesellschaft wird größer

Mit ohnmächtiger Fassungslosigkeit mussten Erdogans politische Gegner mitansehen, wie der Präsident vor die Kameras trat, und sich brüstete, er habe "zusammen mit dem Volk die bedeutendste Reform in der Geschichte der Türkei bewerkstelligt". Das Volk sind eben jene knapp 51 Prozent der Wähler. Ob, wer anderer Meinung ist, nicht zum Volk gehört, dazu hat sich Erdogan im letzten Jahr immer wieder klar geäußert. Für diese türkischen Bürger brechen jetzt schwere Zeiten an. Die Kluft in der türkischen Gesellschaft ist mit dem Referendum noch einmal ein ganzes Stück größer geworden.

ZDF-Korrespondent Luc Walpot

Quelle: zdf

"Eine Nation, eine Flagge, ein Vaterland" - mit diesem Slogan hatte Erdogan im Wahlkampf für seine Ein-Mann-Herrschaft geworben. Eine nationalistische Illusion, die vor dem Referendum nicht zutraf, und nach der Abstimmung noch viel weniger. Die großen Ballungsräume - Istanbul, Ankara, Izmir, Adana und Antalya - lehnten allesamt die Verfassungsänderung ab. Das anatolische Kernland, die konservative Schwarzmeerküste steht dagegen geschlossen hinter ihrem "Führer", ihrem "Reis", wie sie Erdogan inzwischen nennen.

In den Städten, wo weltoffene Internationalität vorherrscht, der Islam eher im Privaten gelebt und Individualität kein Schimpfwort ist, wo eine gebildete Jugend den Anschluss an die globale Entwicklung nicht verpassen möchte, dort sehnt sich nur eine Minderheit nach einer allmächtigen Führerpersönlichkeit.

Provinz steht fest hinter Erdogan

Ganz anders die konservativ-muslimische Provinz. Hier holt Erdogan, für viele fromme Türken die Idealbesetzung des Patriarchen, Zustimmungswerte von über 70 Prozent. Immer weniger verbindet diese beiden Teile der Gesellschaft. Nicht ihr Lebensgefühl, nicht ihr Wertekanon, und sicher nicht ihre Vorstellungen von Rechtsstaat und Demokratie.

Und im kurdisch geprägten Südosten waren die Ausgangsbedingungen für die Abstimmung so schlecht, dass von einer freien und fairen Wahl eigentlich nicht mehr gesprochen werden kann. 500.000 Menschen mussten wegen der kriegsähnlichen Zustände aus ihren Dörfern und Städten fliehen. Ob und wie viele von ihnen sich neu registrieren lassen konnten, ist nicht bekannt. Die linke, prokurdische HDP wird seit Monaten von Präsident und Regierung kriminalisiert, Hunderte Parteimitglieder und Abgeordnete unter Terrorverdacht verhaftet, 80 demokratisch gewählte HDP-Bürgermeister durch regierungsnahe Zwangsverwalter ersetzt.

Anfechtung der Wahl wohl ohne Chance

Die Oppositionsparteien HDP und CHP wollen das Ergebnis anfechten. Sie fordern eine Neuauszählung von bis zu zwei Dritteln der Stimmen, wegen zahlreicher Unregelmäßigkeiten. Mehr als eine Million Stimmen sollen auf ungültigen, weil ohne amtlichen Stempel versehenen Wahlzetteln abgegeben worden sein. An einen Erfolg solcher Einsprüche glauben wohl nicht einmal mehr Optimisten. Der Vorsitzende der Wahlkommission ließ bereits wissen, die Stimmzettel seien nicht gefälscht, es gebe keinen Grund für Zweifel. Daran wird man sich künftig gewöhnen müssen, in der "neuen Türkei" von Präsident Erdogan.

Schon heute will der Präsident eine von ihm geleitete Kabinettssitzung einberufen, er hat es eilig. Der Zugriff auf die Justiz wird eine der ersten Amtshandlungen werden. Und bald schon wird ein Parteitag seiner AKP ihn wieder zum Vorsitzenden wählen. Bis zu den Wahlen in zwei Jahren wird dann die Verfassungsänderung schrittweise umgesetzt werden.

Europa vor unruhigen Zeiten im Umgang mit Ankara

Europa wird sich weiter auf unruhige Zeiten im Umgang mit Ankara einstellen müssen. Schon in einer ersten Siegesansprache vor jubelnden Anhängern in Ankara kündigte Erdogan Schritte zur Wiedereinführung der Todesstrafe an. Eine Provokation für die EU, deren Mitglied die Türkei angeblich immer noch werden will.

Für Präsident Erdogan ist der Weg, das Land nach seinen Vorstellungen umzukrempeln, jetzt frei. Ob er dabei auf kritische Stimmen eingehen wird, auf die knapp 49 Prozent der Bürger, die seine Ansichten nicht teilen, darf bezweifelt werden. Die Erfahrungen der letzten Monate geben da wenig Anlass zur Hoffnung.