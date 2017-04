Hup-Konzerte vor dem Wohnsitz von Staatspräsident Erdogan: Das Ja-Lager des türkischen Referendums sieht sich bereits als Sieger. Doch Kritiker befürchten Wahlbetrug: In einigen Regionen seien unter anderem Wahlbeobachter an der Arbeit behindert worden.

Die gebilligte Verfassungsreform in der Türkei schlägt auch in Europa hohe Wellen. Während manche die EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara sofort beenden wollen, ziehen andere die rote Linie bei der Todesstrafe. Bundeskanzlerin Merkel forderte Erdogan auf, auch auf seine politischen Gegner zuzugehen.

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara gefordert. "Diese Lebenslüge, die wir in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei haben, nämlich die Vollmitgliedschaft, die muss jetzt ernsthaft diskutiert werden und aus unserer Sicht vom Tisch genommen werden", sagte er im ZDF heute journal. "Die Vollmitgliedschaft kann kein Ziel mehr sein." Ähnlich äußerte sich CDU-Vize Julia Klöckner.

Brok: Mit der Todesstrafe scheitert der EU-Beitritt

Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok warnte die Türkei dagegen lediglich vor der Wiedereinführung der Todesstrafe. "Dann ist der EU-Beitritt der Türkei gescheitert", sagte Brok der "Welt". Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Sonntagabend nach dem Referendum über die Ausweitung seiner Macht auf die rasche Wiedereinführung der Todesstrafe gedrungen.

Der Ausgang des Referendums allein ist fürnoch kein Grund, die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei offiziell abzubrechen. "Man soll nicht Türen endgültig zuschlagen", sagte der Außenexperte. Er verwies darauf, dass die Beitrittsgespräche seit einem halben Jahr wegen des von Erdogan ausgerufenen Notstands eingefroren seien, "und jetzt werden sie nicht weitergehen, weil die Bedingungen nicht mehr erfüllt sind".

wandte sich auch gegen Forderungen, die Rüstungskooperation mit der Türkei zu beenden oder die im Zuge des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens angestrebte Visafreiheit auszusetzen. Wegen des Referendums könne die EU nicht "gleich sämtliche Beziehungen zur Türkei abbrechen", sagte. "Mit einem totalen Bruch würden wir uns an der anderen Hälfte der türkischen Bevölkerung versündigen, die mit Nein gestimmt hat", fügte der CDU-Politiker hinzu.

EU reagiert zurückhaltend

Die EU reagierte auf das Ergebnis des Referendums mit Zurückhaltung. In einer gemeinsamen Mitteilung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn hieß es am Sonntagabend, die Europäische Union nehme von dem berichteten Ergebnis Kenntnis. Man wolle jedoch angesichts mutmaßlicher Unstimmigkeiten die Einschätzung der Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) abwarten.

Bundeskanzlerin Angela(CDU) ermahnte Erdogan, auf seine politischen Gegner zuzugehen. Angesichts der tiefen Spaltung der türkischen Gesellschaft erwarte die Bundesregierung, dass die türkische Regierung "einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes sucht", hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung Merkels mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD).

Gabriel hatte zuvor erklärt: "Wir sind gut beraten, jetzt kühlen Kopf zu bewahren und besonnen vorzugehen." Er zeigte sich erleichtert, dass der "erbittert geführte Wahlkampf" vorbei sei. Dieser habe die deutsch-türkischen Beziehungen massiv belastet.

Özdemir: Deutsch-Türken müssen sich zum Grundgesetz bekennen

Die Linksfraktionschefin im Bundestag, Sahra Wagenknecht, sagte: "Der heutige Tag ist eine Zäsur für die Türkei. (...) Durch Manipulationen ist es dem türkischen Präsidenten Erdogan gelungen, eine Mehrheit für eine Diktatur zu erreichen."

Özdemir. Das Wahlergebnis zeige zudem "in einem Brennglas" die Versäumnisse in der Integrationspolitik

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir forderte eine Neubewertung der deutsch-türkischen Beziehungen: "Ein 'Weiter so' kann es jedenfalls nicht geben." Özdemir forderte zudem ein klares Bekenntnis der Deutsch-Türken in der Bundesrepublik zum Grundgesetz. "Die Auseinandersetzung um Herz und Verstand der Türkeistämmigen muss endlich aufgenommen werden", sagte

Polenz warnt vor Vorwürfen

Die Türken in Deutschland stimmten nach vorläufigen Teilergebnissen mit großer Mehrheit für das Präsidialsystem. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu kam das "Ja" nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen auf 63,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Deutschland lag bei knapp 50 Prozent.

Der Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz (CDU) warnte davor, "den Türken" mangelhafte Integration vorzuwerfen. Von 3,5 Millionen Türkeistämmigen und 1,5 Millionen Wahlberechtigten hätten letztlich nur 450.000 für Erdogan und die Verfassungsänderung gestimmt. "Das sind knapp 13 Prozent. Deshalb von gescheiterter Integration 'der Türken' zu sprechen, wird der Realität nicht gerecht", schrieb Polenz in einer Kolumne - auch wenn seine Rechnung nicht berücksichtigt, dass ein Großteil der 3,5 Millionen Türkeistämmigen nicht wählen durfte und dementsprechend gar keine Möglichkeit hatte, für oder gegen die Verfassungsänderung zu stimmen.

Türkische Gemeinde besorgt

Die Türkische Gemeinde in Deutschland zeigte sich besorgt, dass hierzulande so viele Türken für die Verfassungsreform gestimmt haben. "Wir - also die Parteien und Organisationen - müssen das Ergebnis genau analysieren und Wege finden, wie man diese Menschen besser erreicht, die in Deutschland in Freiheit leben, aber sich für die Menschen in der Türkei die Autokratie wünschen", sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen".

Insgesamt waren rund 58,2 Millionen Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen: 55,3 Millionen in der Türkei und 2,9 Millionen im Ausland. Letztere hatten bis zum Sonntag vergangener Woche die Möglichkeit, in ihren jeweiligen Ländern abzustimmen.