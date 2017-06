In London ist ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast. Anschließend attackierten drei Männer Passanten mit Messern. Sechs Menschen wurden getötet. Die drei mutmaßlichen Angreifer wurden erschossen.

"Genug ist genug": Die britische Premierministerin Theresa May verurteilt nach den Anschlägen in London die "bösartige Ideologie des islamistischen Extremismus'".

Mit scharfer Kritik und einer Kampfansage an den Islamismus hat die britische Premierministerin auf die jüngsten Terroranschläge in London reagiert. "Genug ist genug", sagte May. Terrorismus bringe weiteren Terrorismus hervor und Angreifer kopierten sich gegenseitig. Nun würden härtere Maßnahmen benötigt.

May

äußerte sich, nachdem drei Angreifer am späten Samstagabend sieben Menschen in der Gegend der London Bridge getötet hatten. Es war der dritte tödliche Anschlag in Großbritannien seit März.

TV-Tipp Sehen Sie heute abend um 19.10 Uhr das ZDFspezial "Anschlag in London - Tote und Verletzte in Großbritannien".

May

Während die jüngsten Anschläge nicht zusammenhingen, seien sie alle durch eine "böse Ideologie" verbunden, derzufolge westliche Werte mit dem Islam nicht in Einklang zu bringen seien, sagte. Ein Attentäter "kopiert den anderen", dies sei eine "neue Form der Bedrohung". Die Premierministerin fügte hinzu, dass die britischen Behörden seit März fünf glaubwürdige Anschlagspläne vereitelt hätten.

Härtere Gangart angekündigt

May brandmarkte die jüngsten Attacken als brutalen Angriff auf unschuldige Bürger und kündigte eine härtere Gangart gegen den Terrorismus an. Nach dem dritten Anschlag in Großbritannien binnen weniger Monaten dürfe man nicht länger vorgeben, alles könne so weitergehen wie bisher, sagte May in der im Fernsehen übertragenen Rede.

Notwendig sei vielmehr eine klare Verurteilung der Ideologie hinter der Gewalt, neue Gesetze zur Internetkontrolle, ausreichende Befugnisse der Sicherheitskräfte im Kampf gegen den Terrorismus und gegebenenfalls höhere Strafen auch für kleinere Verbrechen. May rief die Briten dazu auf, als Gesellschaft geschlossen dem Extremismus den Kampf anzusagen. Konkret forderte sie Veränderungen in "vier wichtigen Punkten":