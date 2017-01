An der Ostsee sorgte das Sturmtief "Axel" für die schwerste Sturmflut seit zehn Jahren. An der gesamten Ostsee-Küste hat das Wasser viele Schäden angerichtet. Es gab keine Toten oder Verletzten.

Auf Usedom hat die Sturmflut vor allem zwischen Zempin und Koserow zu größeren Steilküstenabbrüchen und Dünenabtragungen geführt. "Wir haben vier bis fünf Meter Düne verloren", sagte der Koserower Bürgermeister Rene König bei NDR 1 Radio MV. Auch an der Seebrücke in Koserow habe es enorme Schäden gegeben. Strandabgänge müssten gesperrt werden. Nach Angaben des Kreises ist ein Stück der Promenade auf dem Steilufer zerstört. Auch eine Imbissbude wurde zerstört.

Der Binzer Bürgermeister Schneider schätzte den Schaden allein in seinem Abschnitt auf etwa eine halbe Million Euro. Die Schäden seien mit eigener Technik nicht bis zum Saisonbeginn zu beseitigen. Er appellierte an das Land, den betroffenen Kommunen zu helfen. "Die Schäden sind extrem."

Die Sturmflut hat auf den Ostseeinseln Rügen und Usedom teilweise sehr große Schäden verursacht. Am Strand von Binz und Prora sei die Düne streckenweise in einer Tiefe von drei bis acht Metern abgebrochen, Strandaufgänge seien in größerem Umfang zerstört worden, sagte der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider nach einer Besichtigung der Schäden. Baumstämme und Treibgut - möglicherweise aus Schweden - seien am Strand angespült worden.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) will sich am Nachmittag auf Usedom selbst ein Bild von den Folgen machen. Backhaus werde den Badeort Zempin besuchen, kündigte eine Ministeriumssprecherin an.

Geringe Schäden in Wismar

Der höchste Pegelstand wurde an den deutschen Ostseeküsten in der Nacht in Wismar gemessen. Dort sei das Wasser nach Einschätzung von Hafenkapitän Harald Forst bis auf 6,38 Meter gestiegen - 1,83 Meter über Normal und 33 Zentimeter höher als vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrologie vorhergesagt. Zahlreiche Straßen in Hafennähe standen unter Wasser, an manchen Stellen bis zu einem halben Meter. Sie waren vorsorglich gesperrt worden. Laut Hafenkapitän Forst habe die schwerste Sturmflut seit 2006 hier jedoch nur geringe Schäden verursacht.

Auch die Hansestadt Rostock ist nach ersten Einschätzungen glimpflich davongekommen. Laut Behörden seien keine größeren Schäden zu verzeichnen. Ein Keller-Restaurant in Warnemünde, das direkt am Strom liegt, sei aber voll Wasser gelaufen, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag. In einem weiteren Restaurant in der Altstadt sei Wasser in den Keller eingedrungen. Ansonsten habe die Feuerwehr vor Ort wenig Einsätze gehabt. Der Hochwasserschutzplan der Hansestadt habe sich bewährt.

THW mit Helfern an der Ostseeküste

Das Technische Hilfswerk (THW) war in der Nacht in Schleswig-Holstein und Mecklenburg Vorpommern mit mehr als 110 Helfern im Einsatz gewesen. Das THW habe in Eckernförde, Lübeck, Neustadt in Holstein, Rostock und in der Nähe von Usedom überflutungsgefährdete Bereiche mit Sandsäcken gesichert, teilte die Hilfsorganisation mit. Auch Pumpen seien zum Einsatz gekommen, um Hochwasserschäden gering zu halten. Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes und verfügt nach eigenen Angaben über rund 80.000 Freiwillige.

Im Laufe des Morgens sanken die Pegelstände entlang der Küste überall wieder. Vielerorts waren Keller vollgelaufen, Autos mussten weggeschleppt werden. Menschen wurden nach Angaben der Polizei durch die Wassermassen jedoch nicht verletzt. Die Höhe der Sachschäden könne noch nicht beziffert werden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen.