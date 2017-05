Video Was nun, Herr Schulz?

Überraschungserfolg der Union in NRW, die SPD dagegen stürzt ab. Martin Schulz kann die SPD nicht so beflügeln, wie von vielen Genossen erhofft. Woran liegt das? Der SPD-Kanzlerkandidat stellt sich den Fragen von Bettina Schausten und Peter Frey.

Die rot-grüne Landesregierung in NRW ist abgewählt. Mit 33 Prozent hat die CDU die Wahl klar gewonnen. Sie könnte mit der FDP, die laut vorläufigem Ergebnis auf 12,6 Prozent kam, eine Koalition mit hauchdünner Mehrheit bilden.

Obwohl eine schwarz-gelbe Koalition nach der Landtagswahl in NRW eine Mehrheit hätte, will FDP-Landeschef Christian Lindner sich nur darauf einlassen, wenn die Voraussetzungen für seine Fraktion stimmen. Seine Ambitionen auf den Bundestag untermauert er.

CDU und FDP wollen in Nordrhein-Westfalen über die Bildung einer schwarz-gelben Koalition verhandeln. Das teilten die Landesvorsitzenden Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) in Düsseldorf mit. Beide wollen den Landesvorständen ihrer Parteien am kommenden Montag eine entsprechende Empfehlung machen.

Die Koalitionsverhandlungen sollen dann schon am Tag drauf beginnen. Laschet machte deutlich, dass CDU und FDP Nordrhein-Westfalen vor allem in der Bildungspolitik, der Wirtschaftspolitik und in der inneren Sicherheit nach vorne bringen wollen.

Hauchdünne Mehrheit

Bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag hatte die bisherige rot-grüne Koalition ihre Mehrheit verloren. Die CDU wurde stärkste Kraft und kommt mit der FDP zusammen auf eine Stimme Mehrheit im Landtag.