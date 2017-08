Was war aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger das Entscheidende für ihre Wahl? Geht es da wirklich um Schulz-Effekt oder Merkel-Bonus; oder sind es am Ende nicht doch die Themen vor der Haustür; Schule, Staus und innere Sicherheit?

Die SPD will nach der dritten verpatzten Landtagswahl die Niederlage aufarbeiten und Aufbruchsstimmung erzeugen. Schulz bleibt zuversichtlich und will die SPD inhaltlich stärken.

Die Wahl in NRW hat auch in Berlin heftige Reaktionen ausgelöst. Während Vertreter von CDU und FDP euphorisch reagierten, zeigten sich SPD und Grüne unzufrieden.

Spitzenkandidatinnen unter sich: Nach der krachenden Niederlage in NRW für Bündnis 90/Die Grünen will Katrin Göring-Eckardt (l.) die Partei neu positionieren. Die NRW-Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann (r.) konnte mit dem Thema Ökologie nicht wie erwartet punkten.

Die Ursache der krachenden Niederlage in NRW? Für Katrin Göring-Eckardt lag es an der grünen Leidenschaft. Ihre Partei müsse im Bundestagswahlkampf "schärfer werden" - auch bei Themen, die die Partei bisher nicht so auf dem Zettel hatte. Die Kernbotschaft sei in Nordrhein-Westfalen nicht angekommen.

Die Grünen wollen nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen entschiedener gegen ihr Image als wirtschaftsfeindliche Ökopartei kämpfen. Die "Verbindung von Ökologie und Ökonomie" sei in NRW nicht als Zukunftsperspektive verstanden worden, sagte die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, in Berlin. "Das wollen wir, das müssen wir deutlich machen, da geht es um die Jobs der Automobilindustrie", verspricht Göring-Eckardt. Man wolle klar machen, dass das Erreichen der Klimaziele nicht nur für Umwelt und Lebensqualität, sondern auch für die wirtschaftliche Entwicklung eine Existenzfrage sei.

TV-Tipp "Was nun, Herr Schulz?": SPD-Parteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz stellt sich heute Abend den Fragen von Bettina Schausten und Peter Frey. 19.20 Uhr im ZDF und live auf heute.de.

Die Partei wolle nun leidenschaftlicher für ihre Themen werben. "Es wird lebendig und kräftig und schärfer werden in den nächsten Monaten", sagte die Grüne-Spitzenkandidatin in Anlehnung an den Hebräerbrief aus dem Neuen Testament. "Wir haben die Wahl in Nordrhein-Westfalen verloren, unsere Überzeugungen aber nicht."

Grüne entdecken Sicherheit als Thema

Als Konsequenz aus ihrem schlechten Abschneiden wollen die Grünen auch beim Thema Sicherheit ihr Profil schärfen. "Wir haben gelernt, dass die Sicherheitsfrage eine große Rolle gespielt hat", sagte die Grünen-Spitzenkandidatin. "Ich glaube, dass wir für die Bundestagswahl uns bewusst sein müssen darüber, dass das Thema nach wie vor - für viele, auch für unsere Wähler - eine wichtige Rolle spielt."

Sicherheit werde laut Göring-Eckardt zwar nicht Kernthema des grünen Wahlkampfs sein, dürfe aber nicht ignoriert werden. Die Spitzenkandidatin will die Angriffe auf den politischen Gegner in bestimmten Fragen verschärfen. So sei das Bundesinnenministerium fast immer in der Hand der Union gewesen. Aber noch immer herrsche in Deutschland keine Situation, in der die Bürger sagen, sie seien einigermaßen sicher.

Keine Koalitionsaussage im Bund

Die Grünen sind in Nordrhein-Westfalen von 11,3 Prozent auf 6,4 abgerutscht und haben Wähler an alle politischen Lager verloren. "Das kann uns nicht egal sein, aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir in die eine oder andere Richtung schwenken", betonte Göring-Eckardt. Man werde im Bund dabei bleiben, keine Koalitionsaussage zu machen. "Es geht nicht darum, mit wem, sondern für was", betonte die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl.

Die NRW-Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann rechtfertigte dagegen den Ausschluss einer sogenannten Jamaika-Koalition mit CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen kurz vor dem Wahltermin am Sonntag: "Wir können jetzt feststellen, dass es gelungen ist, mit dieser Schlussmobilisierung die parlamentarische Existenz zu sichern." Man habe die Kernwählerschaft zur Stimmabgabe bewegen können, aber sei unter dem grünen Potenzial geblieben. Nach der Bundestagswahl 2013 galt bei den Grünen eigentlich der Lehrsatz, bis auf die AfD Bündnisse mit keiner Partei auszuschließen.