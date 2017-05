von Kristina Hofmann

Durchatmen, weitermachen: Nach dem Frühjahr der Landtagswahlen bleibt den Parteien wenig Zeit. Bis zur Bundestagswahl sind es noch gut vier Monate. Die CDU versucht, auf dem Teppich zu bleiben. Die SPD sucht einen neuen Hype. Und einer will unbedingt cool bleiben: Christian Lindner.

Es sagt viel, wie sich die Parteien am Tag nach einem Wahlsonntag vor der Presse präsentieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel macht es wie immer, trotz des dritten Wahlsiegs in Folge keine Abweichung von der Routine: Um 13 Uhr geht sie zusammen mit einem fröhlichen Wahlgewinner Armin Laschet im Konrad-Adenauer-Haus ans Rednerpult vor der blauen CDU-Wand. Der Sieg gehört uns beiden, soll das heißen. Die SPD hat dagegen wie immer den halben Parteivorstand und -präsidium hinter Parteichef Martin Schulz und Wahlverliererin Hannelore Kraft versammelt. Um das Mantra des Tages zu unterstreichen: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen."

Nur einer kommt allein

Weitere Links zum Thema Liveblog zur Wahl in ... Alle Entwicklung im Liveblog ARTIKEL

Diesmal müssen die weniger prominenten SPD-Leute mit auf die Bühne: Felix Pronold, Vorsitzender aus Bayern, Christine Lambrecht, parlamentarische Geschäftsführerin im Bundestag, Doris Ahnen, nur noch Landtagsabgeordnete in Mainz.Alles keine Player auf Bundesebene. Außenminister Sigmar Gabriel ist in der zweiten Reihe kaum zu sehen. Auch die kleineren Parteien positionieren sich zu mehreren, im Falle der AfD allerdings, weil kein Flügel dem anderen den Sieg gönnt. Einer nur kommt an diesem Tag zur Pressekonferenz ganz allein: Christian Lindner, FDP-Wahlgewinner, der viel ernster schaut und viel bissiger ist, als er es mit einem zweistelligen, historisch hohen Wahlergebnis sein müsste. Er und seine FDP können in den nächsten Monaten viel gewinnen. Aber auch viel verlieren.

Noch gute vier Monate sind es bis zur Bundestagswahl. Und dürften sich die Parteien etwas wünschen, dann wäre sie sich hierin wohl einig: Eine Große Koalition will niemand mehr, schon allein, um die extremen Ränder wie etwa in Österreich nicht weiter zu stärken. Doch mit wem soll man eine Regierung bilden? Grüne und Linke sind schwach und kommen bundesweit derzeit in den Umfragen nicht mal in die Nähe von zehn Prozent. Mit der AfD will man nicht. Bleibt, aus heutiger Sicht, die FDP als Hoffnungsträger, die als einzige Partei stetig zulegt. Christian Lindner weiß das natürlich. Das Ergebnis sei so gut, sagt er mit ernster Miene, als trage er eine Last auf seinen Schultern, "dass es jetzt nicht ganz leicht ist, damit umzugehen". Er empfehle Gelassenheit. "Cool bleiben und Nerven behalten", sagte er schon am Wahlabend.

"Lieber einflussloser Oppositionspolitiker"

Lindner kennt auch die Gefahren: Weil sich seine Partei in der Koalition mit der Union früher bis zur Unkenntlichkeit angepasst hatte und nur noch Steuersenkung als Programm vertrat, war sie 2013 aus dem Bundestag geflogen. Also bemühte sich Lindner an diesem Montag zu betonen: Die FDP von heute sei nicht die von früher. Inhaltlich habe sie mehr zu bieten. Sie sei kein Anhängsel der Union, wie sie es noch zu Kohl-Genscher-Zeiten war. Schließlich habe Laschet in Nordrhein-Westfalen gegen die FDP Wahlkampf gemacht und trotzdem sei das Ergebnis der Liberalen zweistellig.

TV-Tipp "Was nun, Herr Schulz?": SPD-Parteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz stellt sich heute Abend den Fragen von Bettina Schausten und Peter Frey. 19.20 Uhr im ZDF und live auf heute.de.

Glaubwürdigkeit, Wort halten: Lindner will dem alten Umfaller-Etikett keine Nahrung mehr geben. "Wenn es nicht möglich ist, einen echten Politikwechsel zu erreichen", werde man in die Opposition gehen. Damit meint er die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf und sicher auch perspektivisch in Berlin. Er selbst wolle sich an seine Zusage halten, im Herbst in den Bundestag zu wechseln, sollte die FDP dort wieder vertreten sein: "Ich werde lieber einflussloser Oppositionsabgeordneter im Bundestag als stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen." Ach, und natürlich: Eine schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf - einen "besseren Rückenwind", einen "besseren Auftakt" für den Bundestagswahlkampf gebe es wohl nicht, sagt Lindner.

Kampf gegen Arroganz hier, gegen Abgrund da

Wie hoch FDP-Chef Lindner die Latte in Düsseldorf und Berlin legen kann, liegt vor allem an den beiden großen Parteien, die trotz der so unterschiedlichen Ausgangslage am Tag danach sehr ähnlich klingen. Beide wollen jetzt kämpfen. "Es liegt noch viel Arbeit vor uns", sagt Merkel. Bei der CDU ist es ein Kampf gegen die Arroganz, nach drei gewonnenen Landtagswahlen sei die Bundestagswahl im Herbst auch kein Problem mehr. Bei aller Freude über den Sieg in Düsseldorf "beginnt jetzt mit dem Bundestagswahlkampf eine neue Phase", betont die CDU-Parteichefin. Das sei eine "völlig neue Anstrengung", in die man geeint gehen müsse. Eine Einigkeit, die auch in Nordrhein-Westfalen geholfen habe. Und, mit verklausulierten Grüßen nach Bayern: Die Union gehe in den Bundestagswahlkampf "gemeinsam im Sinne des Geistes einer großen Volkspartei".

Bei der SPD ist es nach drei Wahlniederlagen und einem verspielten Schulz-Hype eher der Kampf gegen den Abgrund. Die Pressekonferenz am Morgen ist eigentlich schon vorbei, Hannelore Kraft hatte Dank, Applaus und Blümchen bekommen, da geht sie noch einmal ans Mikrofon: "Ich habe noch etwas vergessen." Das Wahlergebnis von Düsseldorf, sagt sie, müsse eine Aufforderung sein, ab jetzt "bis zum letzten Mitglied bis zur Bundestagswahl zu kämpfen". Auch Schulz betont: Er könne mit Rückschlägen umgehen. Jetzt müsse man weitermachen. Die SPD sei eine "kampferprobte Partei".

Zukunft, Innovation - oder umgekehrt

Fragt sich nur noch, mit was man kämpfen will. Denn auch darin ähneln sich die großen Parteien: Ihre Wahlprogramme sind noch nicht fertig. Die SPD hatte darüber vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen auf Bitten Krafts nicht sprechen wollen, also wird der Entwurf erst diese Woche veröffentlicht. "Zukunft und Gerechtigkeit" sind die beiden Schlagworte, mit denen es Schulz am Montag umreißt. Es gehe um Bildung und Forschung, um Investition in Schulen und in die innovative Wirtschaft. "Wir werden in den nächsten Tagen sehr konkrete Vorschläge unterbreiten", verspricht er noch. Der Programmprozess beginne erst jetzt.

Wie bei der Union. "Konturen" ihres Programms, sagt Merkel, seien schon bekannt, bis zum Parteitag im Juli werde es die Details geben. Digitalisierung, Bildung und Forschung seien die "zentralen Schwerpunkte", sagte Merkel. Und damit das nicht allzu ähnlich wie bei der SPD klingt, wundert sie sich öffentlich, dass die SPD sich mit dem Begriff Innovation "so schwer" tue. "Erst geht es um Innovation, dann kann man daraus Gerechtigkeit entwickeln."

Erst das Geld, dann die Wohltaten für mehr Gerechtigkeit? Oder entwickeln sich Innovation und Wohlstand aus einer gerechteren Gesellschaft heraus? Vier Monate bleiben, den Wähler zu überzeugen. Und eine potenziellen Koalitionspartner zu suchen.