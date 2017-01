Barley: "Aufbruchstimmung" in der SPD

Martin Schulz definiert am Tag nach seiner Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten die zwei neuen Kernziele der SPD. Erstens: Der tägliche Kampf der Familien in Deutschland müsse im Mittelpunkt stehen. Zweitens: "Die Verteidigung der Demokratie".

Am Tag nach Sigmar Gabriels Ankündigung vom Rückzug von Parteispitze und Kanzlerkandidatur beginnt die SPD, sich neu aufzustellen. Mit Martin Schulz an der Spitze lautet das erklärte Ziel: Bundeskanzleramt.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley beschreibt den Wandel der Gabriel-SPD zur Schulz-SPD. In der Partei macht sich eine Aufbruchstimmung bemerkbar. Koalitionsaussagen könne und wolle man aber noch nicht treffen.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley macht nach der Entscheidung für einen Kanzlerkandidaten Martin Schulz "Aufbruchstimmung" in ihrer Partei aus. Schulz könne "Menschen für Politik begeistern" und habe eine "klare Haltung". "Darum geht es im Moment", sagte Barley im ZDF.

Barley bezeichnete Schulz als "einen sehr charismatischen Spitzenkandidaten", der für ein "demokratisches" und "sozialeres Europa" stehe. Durch die Bekanntgabe seiner Kandidatur könne die SPD "jetzt den nächsten Schritt gehen". "Es ist jetzt eine Aufbruchstimmung da", sagte Barley im ZDF-Interview. Es könne nun vorangehen.

"Voraussetzungen nehmen, wie sie sind"

Das wird auch dringend notwendig sein. Wenn Schulz seinem eigenen Anspruch gerecht werden will, die SPD wieder zur stärksten Kraft zu machen, muss er bis zur Bundestagswahl am 24. September 15 Prozentpunkte auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufholen. Eine Mammutaufgabe - der Barley aber optimistisch begegnet.

"Wir müssen die Voraussetzungen nehmen, wie sie sind", zeigte sich Barley pragmatisch. "Wir sind derzeit der kleine Partner in einer Großen Koalition." Als Mutmacher diene aber unter anderem die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr. Dort habe man konstant zehn Punkte hinter der CDU von Julia Klöckner gelegen. Am Ende habe dann doch Malu Dreyer (SPD) gewonnen.

"Wollen als SPD diese Regierung anführen"

Einen Koalitionswunsch äußerte Barley im Interview nicht. Die Landtagswahlen im vergangenen Jahr hätten gezeigt, dass Koalitionsaussagen keinen Sinn mehr machten. Am Ende komme es darauf an, dass man in einer Konstellation die Mehrheit habe. "Welche das dann sein wird, werden wir sehen. Aber wir wollen als SPD diese Regierung anführen", erklärte Barley.

Ähnlich hatte sich zuvor der künftige SPD-Parteichef Martin Schulz geäußert. Auch er hatte nach einer Fraktionssitzung auf eine Koalitionsaussage verzichtet. Er wolle das Kanzleramt erobern - "in welcher Konstellation auch immer". Ein rot-rot-grünes Bündnis oder eine Ampel-Koalition mit FDP und Grünen hätten in aktuellen Umfragen keine Mehrheiten.

machte den Abgeordneten dennoch Mut: "Wenn wir Sozis den Menschen zeigen, dass wir an sie denken, dann gewinnen wir die Wahl." Bis zur Wahl am 24. September werde seine Partei den Koalitionsvertrag mit der Union erfüllen, erklärte. Die SPD werde im Wahlkampf jedoch eigene Akzente und Erfolge in der Regierung deutlicher sichtbar machen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) warnte vor Rot-Rot-Grün nach der Bundestagswahl. "Ich kann mir nicht vorstellen, gemeinsam mit einer anderen Partei zu regieren, die keine klare Position zu Europa und NATO hat", sagte Kraft den "Ruhr Nachrichten". Im Mai wird auch an Rhein und Ruhr gewählt.

Schulz will "hart arbeitende Menschen" erreichen

SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte am Dienstag überraschend seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur angekündigt und den bisherigen EU-Parlamentspräsidentenals Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel vorgeschlagen.soll Mitte März auch Parteichef werden. Gabriel wird nun Außenminister Frank-Walter Steinmeier nachfolgen, der am 12. Februar als Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl antritt. Die bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries (SPD) soll Wirtschaftsministerin werden.

umriss, worauf er im Wahlkampf setzen will. Dabei hob der 61-Jährige - der nie ein Regierungsamt hatte - seine Erfahrungen als Bürgermeister seiner Heimatstadt Würselen und als Fraktionschef im Europa-Parlament hervor. Als Bürgermeister habe er viel von den Alltagssorgen der Menschen erfahren, von den Bemühungen "der hart arbeitenden Menschen in diesem Lande, die sich an die Regeln der Demokratie halten und sich wünschen, dass die Demokratie Regeln schafft, die sie schützen".

Einsetzen will sichfür den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Verteidigung der Demokratie gegen Rechtspopulismus. "Die Fliehkräfte der Krise setzen die Kräfte der Demokratiefeinde frei", sagtein einer Anspielung auf umstrittenen Aussagen des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke zum Geschichtsverständnis.

Oppermann: Gabriel soll dienen

Auf die Frage, welche Rolle Gabriel als Außenminister spielen solle, antwortete, Gabriel solle mithelfen, dass Deutschland Europa zusammenhalte. Fraktionschef Thomas Oppermann machte deutlich, dass der Vizekanzler sich nununterordnen sollte: "Er wird im Wahlkampf eine dienende Rolle spielen", so Oppermann.