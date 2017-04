Le Pen habe ein "historisches Ergebnis eingefahren", so ZDF-Korrespondentin Christel Haas. "Niemals zuvor hat der Front National bei einer Präsidentschaftswahl so viele Stimmen auf sich vereinen können." Le Pens Anhänger seien "überzeugt, dass sie auch in der zweiten Runde gewinnen wird."

Es gibt heute Abend zwar keine Wahlparty in der französischen Botschaft in Berlin, doch die Erleichterung in Berlin ist groß. Für die Linke ist der Ausgang des ersten Wahlgangs in Frankreich allerdings ein deutliches Warnsignal.

Macrons Sieg sei "eine gute Nachricht für Europa". Man hoffe nun, "dass in der zweiten Runde jetzt alles gut geht und die Rakete ihr Ziel erreicht", so Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Vizepräsident EU-Parlament. Le Pen sei eine "unangenehme Person".

Europa bleibt vermutlich erspart, bald mit EU-Gegnern im Élysée-Palast verhandeln zu müssen. Die Finanzmärkte reagieren erleichtert darauf, dass wahrscheinlich der ehemalige Top-Banker Macron neuer Präsident wird. Europäische Politiker begrüßen den Ausgang des ersten Wahlgangs - und warnen vor Le Pen.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hofft auf einen Aufbruch in Europa: Er gehe davon aus, dass der linksliberale Kandidat Emmanuel Macron bei der Stichwahl gegen die rechtspopulistische Marine Le Pen gute Chancen habe, sagte er am Montag in der jordanischen Hauptstadt Amman während seiner Nahost-Reise. "Das ist wichtig für Frankreich, aber das ist auch wichtig für Europa." Macron habe den Mut, die Ideen und die Kraft, sein Land "aus der Lethargie zu führen" und die Spaltung Europas zu überwinden, sagte Gabriel. Das Programm von Le Pen würde hingegen in Frankreich und Europa "Hunderttausende, wenn nicht Millionen Arbeitsplätze" kosten.

"Französischer Kennedy"

Der Sieg Macrons in der ersten Wahlrunde in Frankreich ist nach den Worten des Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), eine "gute Nachricht für Europa". Macron müsse nun bis zur Stichwahl die Unterstützung der Franzosen für seine Linie einwerben, sagte Lambsdorff am Montag im ZDF-Morgenmagazin.

Macron als parteiloser Liberaler sei "ein unkonventioneller Typ", sagte Lambsdorff. Wenn er den zweiten und entscheidenden Wahlgang am 7. Mai gewinne, werde es für Macron darauf ankommen, Mehrheiten im Parlament zu "organisieren". Dies werde eine "große Herausforderung" sein. Er hoffe, dass Macron "nicht zerrieben wird von einem verkrusteten Politikbetrieb", fügte Lambsdorff hinzu. So könnte es dem "französischen John F. Kennedy" gelingen, seine Ideen umzusetzen.

Lambsdorff äußerte sich zuversichtlich, dass Macron sich in der Stichwahl gegen die Front-National-Chefin Marine Le Pen durchsetzt. Das werde die Rechtspopulisten in Europa "hoffentlich ernüchtern". Mit Blick auf die im Herbst anstehende Bundestagswahl sagte Lambsdorff, er hoffe, dass die Deutschen "nicht den Fehler machen, den Populisten hinterherzulaufen".

Finanzmärkte jubeln

Der Euro hat mit einem deutlichen Gewinn auf den Ausgang der ersten Wahlrunde in Frankreich reagiert. Die Gemeinschaftswährung stieg am Montag im asiatischen Handel auf bis zu 1,0937 Dollar und notierte bei Handelsschluss in Tokio bei 1,0865 Dollar. Am Freitagabend hatte der Euro 1,0726 Dollar gekostet.

Börse

Der DAX erreichte am Morgen mit 12.398 Punkten einen neuen Höchststand. An derin Tokio schlossen die Aktienkurse 1,37 Prozent im Plus. Der Index Nikkei der 225 wertvollsten börsennotierten Unternehmen schloss bei 18.875,88 Yen.

Auch die deutsche Wirtschaft reagiert erleichtert auf den Sieg von Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl. "Frankreich hat sich für einen pro-europäischen Politiker als Topkandidaten ausgesprochen", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. "Das ist gut so." Macron mache sich für internationale Zusammenarbeit und einen offenen Welthandel stark. "Sein gutes Abschneiden ist ein ermutigendes Zeichen." Ein starkes Frankreich in Europa sei wünschenswert.

Frankreich wichtigster EU-Handelspartner

"Für die deutschen Unternehmen ist wichtig, dass Frankreich als starker EU-Partner auch künftig gute und stabile Rahmenbedingungen für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft bietet", sagte auch der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. "Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen sind seit langem eng und beständig."

Frankreich war 2016 der wichtigste Außenhandelspartner Deutschlands nach China: Das Handelsvolumen lag bei 167 Milliarden Euro. Der deutsche Markt ist das französische Exportziel Nummer eins und zugleich wichtigstes Lieferland. In Frankreich sind etwa 2.500 deutsche Unternehmen mit mehr als 330.000 Beschäftigten aktiv.

Laut vorläufigen Angaben des französischen Innenministeriums kommt der Pro-Europäer Emmanuelim ersten Wahlgang auf knapp 24 Prozent. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen erzielte knapp 22 Prozent. Die Konservativen und Sozialisten erlitten mit ihren Kandidaten François Fillon und Benoît Hamon historische Niederlagen und sprachen umgehend Wahlempfehlungen für den Mitte-Kandidatenaus. Sein Erfolg wurde in Berlin und Brüssel überschwänglich begrüßt.