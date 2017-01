Der Düsseldorfer Landtag beriet heute über den Berliner Weihnachtsmarktanschlag. Im Fokus stand die Fallaufarbeitung in den Behörden und der Politik. Insbesondere der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger gerät dabei zunehmend in die Kritik.

Im nordrhein-westfälischen Neuss hat die Polizei einen 21 Jahre alten Mann festgenommen. Der Vorwurf: Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Zudem soll er ein möglicher Komplize eines in Wien verhafteten Terrorverdächtigen sein.

Der Sprecher des Landeskriminalamts (LKA), Frank Scheulen, bestätigte am Sonntagabend in Düsseldorf, dass am Vortag eine Wohnung in Neuss durch Spezialeinsatzkräfte durchsucht und ein Mann und eine Frau festgenommen worden seien. Die Frau sei inzwischen wieder auf freiem Fuß, während gegen den Mann Haftbefehl erlassen worden sei. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen.

Das Verfahren hat laut Scheulen die Staatsanwaltschaft Düsseldorf übernommen und das LKA mit den Ermittlungen beauftragt. Ein entsprechender Hinweis auf die Personen in Neuss sei von den Kollegen aus Österreich gekommen. Der Verdacht habe sich in kurzer Zeit so verdichtet, dass es zu der Durchsuchung der Wohnung und den Festnahmen gekommen sei.

Bei der vorübergehend festgenommenen weiblichen Person handele es sich um die Ehefrau. Es seien Computer, Handys und Datenträger beschlagnahmt worden.

Jäger lobt Sicherheitsbehörden

Der Verdächtige aus Wien habe in Neuss als Gast bei dem Festgenommenen übernachtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf. "Die Festnahme zeigt, dass die Sicherheitsbehörden gut, schnell und vertrauensvoll bei der Terrorbekämpfung zusammenarbeiten", sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger.

Der am Freitag in Wien festgenommene Mann plante möglicherweise ein Attentat in der österreichischen Hauptstadt. Ausländische Geheimdienste hätten den Behörden Hinweise über einen etwaigen Anschlag im Januar gegeben, erläuterte Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka am Freitagabend. Der Mann sei daraufhin überwacht und in einer Wiener Wohnung von der Polizei festgenommen worden. Bei dem Festgenommenen handle es sich um einen österreichischen Staatsbürger mit albanischem Hintergrund.

Laut Innenministerium gibt es zudem Hinweise auf einen dschihadistischen Kontext des in Wien wohnhaften Mannes. Ob der Mann Kontakte zur Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) habe, müsse noch analysiert werden.

Wien und Berlin kooperieren

Unterdessen sicherte Berlin Österreichs Regierung enge Kooperation im Fall des Wiener Terrorverdächtigen zu. Bereits am Freitag sei Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit seinem österreichischen Kollegen Wolfgang Sobotka in Kontakt gewesen und habe jede Unterstützung angeboten, sagte ein Ministeriumssprecher.

Die österreichischen Sicherheitsbehörden und das Bundeskriminalamt (BKA) arbeiteten eng zusammen, sagte der Sprecher. Nähere Angaben machte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Der Fall zeige aber einmal wieder, dass Europa ein einheitlicher Gefahrenraum sei und es keine Grenzen gebe. "In unserer Zusammenarbeit haben wir darauf bereits reagiert, und sie funktioniert", sagte der Sprecher.