Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in der indischen Metropole Mumbai (früher Bombay) ist die Zahl der Todesopfer auf 34 gestiegen. Rettungskräfte hätten in der Nacht zwölf weitere Leichen geborgen, darunter drei Kinder, sagte ein Polizeisprecher. Das etwa 100 Jahre alte, fünfstöckige Gebäude war am Donnerstag eingestürzt. Ein Zusammenhang mit dem heftigen Monsunregen, der die Finanz- und Film-Metropole zu Wochenbeginn lahmgelegt hatte, könnte bestehen. Der Einsturz war der dritte innerhalb von gut zwei Monaten in der Stadt an Indiens Westküste.