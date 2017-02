Scharfe Kritik noch vor kurzem von CSU-Chef Seehofer an der Kanzlerin und ihrem Flüchtlingskurs. Angesichts steigender Umfragewerte der SPD, wollen CDU und CSU jetzt jedoch Geschlossenheit in ihrer Wahlstrategie zeigen.

CDU und CSU ziehen gemeinsam mit Angela Merkel als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf. Das beschlossen die Präsidien nun offiziell. CSU-Chef Seehofer sicherte Merkel Unterstützung zu. Ein Streitpunkt der Schwesterparteien bleibt aber: Merkel lehnt eine Obergrenze für Flüchtlinge weiter ab.

"Ich habe nicht die Absicht, hier die Position zu ändern", sagte die CDU-Vorsitzende am Montag nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in München. Auf die Frage, ob sie notfalls den Bruch der Fraktionsgemeinschaft der Union im Bundestag in Kauf nehmen würde, sagte Merkel, sie befasse sich jetzt damit, "wie wir die Wahl gewinnen". "Und damit bin ich erstmal voll ausgefüllt." CSU-Chef Horst Seehofer hat gedroht, ohne die Verankerung einer Obergrenze in einem möglichen Koalitionsvertrag werde die CSU in die Opposition gehen.

Streit um Obergrenze vertagt

Bei der Sitzung sicherte er Merkel jetzt aber die Rückendeckung seiner Partei für die Bundestagswahl zu. Mit Zustimmung seines Parteivorstandes und nun auch seines Parteipräsidiums habe er Merkel die Unterstützung der CSU zugesagt, sagte Seehofer. Dies sei "mit erkennbarer, anhaltender Zustimmung" beider Präsidien bedacht worden. "Wir ziehen gemeinsam in diesen Wahlkampf", kündigte Seehofer an.

Vor der Präsidiumssitzung hatte Seehofer unterstrichen, dass die von ihm geforderte Einführung einer Obergrenze für Flüchtlinge auch nach der Kür von Merkel nicht vom Tisch sei, auch wenn die Frage auch bei dem Treffen in München wegen unüberbrückbarer Differenzen ausgeklammert wurde. "Wir stimmen überein, dass sich das Jahr 2015 in der Zuwanderung nicht wiederholen soll." Die Union habe viele gemeinsame Ziele wie die Bekämpfung der Fluchtursachen, konsequentere Abschiebungen und Drittstaaten-Abkommen.

Wahlprogramm soll bis Sommer stehen

Über die Einführung einer Obergrenze werde erst nach der Wahl wieder gesprochen, die CSU werde ihre Forderung aber im Bayernplan verankern, den es neben dem Wahlprogramm wieder geben werde. "Und dann werden wir schauen, in welchem Maße uns die Bevölkerung für diese Gedanken mit einem Vertrauen ausstattet. Aber wir bleiben dabei, als CSU, dass dies notwendig ist", sagte Seehofer.

Das Wahlprogramm der Union soll nach dem Willen Merkels und Seehofers grundsätzliche Antworten auf die Sorgen der Menschen in Deutschland bieten. Es gehe zunächst darum, die Schwerpunkte des Wahlprogrammes zu identifizieren und zu überlegen, "in welchen Bereichen es in den nächsten Jahren besondere Lösungen braucht - national wie international", sagte Seehofer. Das Wahlprogramm solle bis zum Sommer ausgearbeitet werden, müsse aber stetig aktualisiert werden.

Merkel hatte im November angekündigt, dass sie zu einer vierten Kanzlerkandidatur bereit sei. Die CDU bestätigte sie bei einem Parteitag im Dezember. Am 24. September findet die Bundestagswahl statt. Zuletzt hatte die SPD in Umfragen deutlich aufgeholt und den Abstand zur Union verringern können.