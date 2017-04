Nach fast zehnjähriger Bauzeit und vielen Diskussionen über die hohen Kosten, fand vor genau 100 Tagen das erste Konzert in der Elbphilharmonie statt. Seitdem hat sich das Konzerthaus in der Hafen-City zum neuen Wahrzeichen der Hansestadt entwickelt.

von Conny Poltersdorf

Seit fast 50 Jahren prägt der Kulturpalast das Dresdner Stadtbild. Nach fast fünf Jahren musikalischer Stille und umfassenden Umbaumaßnahmen wird der "Kulti" nun wiedereröffnet. Ein Rückblick auf ein Dresdner Sorgenkind.

2017 ist ein erfolgreiches Jahr für die klassische Musik. Erst wurde im Januar die lang erwartete und umstrittene Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet und nun der alte Kulturpalast in Dresden. Hier gingen die Umbaumaßnahmen sogar in den geplanten vier Jahren über die Bühne und das Budget von knapp 100 Millionen Euro wurde fast eingehalten.

1967 Grundsteinlegung

2.400 Personen hatten damals Platz.

Quelle: 1984 Kommunale Immobilien Dresden (KID)

Ursprünglich war der Kulturpalast in den frühen 50er Jahren als Hochhaus im Stil des sozialistischen Klassizismus geplant worden. Er sollte das Dresdner Stadtbild prägen und dabei noch multifunktional sein. Die Integration einer Bibliothek und des Kabaretts “Herkuleskeule“ war schon in der damaligen Idee zu finden. Aus Kostengründen realisierte man Bibliothek und das Kabarett damals jedoch nicht.

1959 wurde das Projekt konkreter und die Regierung der DDR schrieb für ein "Haus der Sozialistischen Kultur" einen Architekturwettbewerb aus. Die Idee des Architekten Leopold Wiel wurde aufgegriffen, überarbeitet und ab Februar 1967 mit der Grundsteinlegung umgesetzt. Wiel und sein Planungskollektiv widersetzten sich allerdings mit ihrer Idee auch der politischen Doktrin und gestalteten kein Hochhaus, sondern erschufen ein Gebäude, das an die damalige internationale Moderne angelehnt ist.

Internationale Künstler zu Gast

Mit der Eröffnung des "Kultis" - wie der Kulturpalast im Volksmund bis heute genannt wird - hatte Dresden ab 1969 für lange Zeit die größte Veranstaltungshalle der DDR. Im großen Festsaal, der als Multifunktionshalle genutzt wurde, fanden mehr als 2.400 Personen Platz. Direkt nach der Eröffnung zogen die Dresdner Philharmonie und die Sächsische Staatskapelle ein und nutzten ihn als Spielstätte. Der "Kulti" erfreute sich nicht nur bei Künstlern aus dem Ostblock großer Beliebtheit. Auch die Berliner Philharmonie, die Mailänder Scala oder das Philharmonische Orchester aus New York veranstalteten hier - hinter dem Eisernen Vorhang - Konzerte.

Ganz im Sinne einer sozialistischen Mehrzweckhalle fanden außerdem SED-Parteitage oder Kongressveranstaltungen in der Festhalle statt. Auch das Internationale Dixieland-Festival von 1971 oder die Dresdner Musikfestspiele haben ihren Anfang im Kulturpalast genommen.

Der Klang war das Problem

Knapp 100 Millionen Euro hat der Umbau gekostet.

Quelle: Franziska Wunderlich

Doch so multifunktional wie der Kulturpalast auch war, geliebt wurde er dafür nicht von allen. Das große Problem war immer der Klang, da der Saal sehr breit angelegt worden war. Dadurch konnten die Besucher auf eine sehr breite Bühne schauen - die Akustik allerdings ging verloren, weil die Töne nicht an den Wänden reflektiert wurden. Über Umbaumaßnahmen zu einem Konzertsaal, den Dresden bis dato noch nicht hatte, diskutierte man seit der Wende. Mit der Wiedereröffnung der Dresdner Semperoper 2002, zog des Klanges wegen die Sächsische Staatskapelle in die Semperoper um.

Nach jahrelangem Ringen über die Konzeptionierung und die Finanzierung, gab 2009 der Stadtrat die Mittel für den Umbau frei. Knapp 80 Millionen Euro wurden damals angepeilt. Warum das Ganze nun 20 Millionen Euro teurer geworden ist, wird laut Oberbürgermeister Dirk Hilbert noch untersucht. Baupreisentwicklungen oder überraschende Änderungen am Bau könnten die Gründe sein.

Kleinerer Saal

Bei dem ausgeschriebenen Architekturwettbewerb schrieb die Stadt Dresden explizit einen "warmen Dresdner Klang" in die Anforderungen. Das Architekturbüro machte sich deshalb mit einem niederländischen Akustikbüro auf die Suche nach diesem Klang. Ziemlich schnell wurde klar, dass der Saal schmaler werden musste.

Architekten, Akustiker und Musiker der Dresdner Philharmonie reisten für ihren perfekten Klang durch große Konzertsäle in Europa. Sie führten Messungen im Labor durch und hörten sich Konzerte auf verschiedenen Sitzplätzen an. Herausgekommen ist ein terrassenförmiger Saal, der an einen Weinberg erinnert. Knapp 1.800 Konzertbesucher können von allen Seiten unmittelbar an der Bühne sitzen.

Altes Konzept aufgegriffen

Das Architekturbüro war stehts bemüht, die alte und ursprüngliche Idee des "Kultis" mit Bibliothek und Kabarett wieder aufleben zu lassen. Das Kabarett "Herkuleskeule" hat nun einen eigenen Auftrittsort im "Kulti" bekommen. Knapp 250 Besucher finden in diesem Saal Platz.

Auch die Städtische Bibliothek erhält um den Festsaal herum ihren Platz, sodass nicht nur abends der Kulti hoffentlich gut gefüllt sein wird, sondern den ganzen Tag über. Dresden hat mit dem Kulturpalast nicht nur seinen ersten Konzertsaal überhaupt bekommen, sondern auch eine täglich geöffnete, kulturelle Begegnungsstätte für alle.