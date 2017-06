Seine spitzen Aussagen dürften zumindest Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten in ihrem Vorgehen gegen das Emirat bestärken. Sie hatten am Montag die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, weil das Emirat Terrorgruppen unterstütze. Katar weist das vehement zurück.

Die USA zeigen sich nach der Isolation Katars uneins. Während US-Außenminister Tillerson sich als Vermittler in der Krise anbietet, urteilt der US-Präsident hart über das Emirat. Bundeskanzlerin Merkel warnt derweil während ihres Mexiko-Besuchs vor einer Verschiebung der Machtbalance am Golf.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Konflikt um das Golf-Emirat Katar vor den Folgen einer Störung der Machtbalance in der Region gewarnt. "Deutschland hat in diesem Zusammenhang keine Vermittlerrolle", sagte Merkel. "Aber wir werden aus unserem deutschen Interesse heraus darauf achten, dass in der Region die Balancen gehalten werden." Alle Akteure dort müssten in die Bemühungen für eine politische Lösung einbezogen werden.

Nur eine Stunde zuvor hatte Tillerson im Außenamt gesagt, dass die USA zur Deeskalation der Lage beitragen und neben Kuwait in dem diplomatischen Streit vermitteln wollten. Er rief alle Seiten auf, an der Lösung des Konflikts zu arbeiten.

Trump erklärte hingegen, schon im vergangenen Monat habe er mit Tillerson und Militäroberen in Saudi-Arabien entschieden, dass eine öffentliche Ermahnung Katars nötig sei. Zwar seien auch andere Länder dafür verantwortlich, Terrorismus zu fördern. Diese wolle er jedoch nicht beim Namen nennen.

Isolation Katars behindert wohl Anti-IS-Einsatz

In Katar sind rund 10.000 amerikanische Soldaten stationiert, der US-Luftwaffenstützpunkt dort dient als Ausgangspunkt für Einsätze in Syrien, im Irak und in Afghanistan. Laut Tillerson behindert die Isolation des Landes die militärischen Bemühungen der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat.

Außerdem gebe es wirtschaftlichen und humanitären Schaden. Familien würden getrennt, Kinder würden aus Schulen geschickt und die Menschen in Katar müssten mit Lebensmittelrationen leben, prangerte Tillerson an. Besonders während des islamischen Fastenmonats Ramadan seien das aus Sicht der Vereinigten Staaten unbeabsichtigte Folgen der Krise, die sofort angegangen werden könnten.

Tillerson appelliert an Katar

Tillerson forderte Katar auf, die Befürchtungen anderer arabischer Länder zu zerstreuen. Das Land habe in der Vergangenheit zwar gewalttätige Gruppen unterstützt, doch bereits Fortschritte im Kampf gegen den Terrorismus erzielt.

Aus dem Pentagon verlautete indes, dass Kontingenzpläne entwickelt worden seien, um mögliche langfristige Störungen beim Einsatz gegen den IS zu vermeiden. Kampfjets, Drohnen und Flugzeuge zur Betankung könnten beispielsweise auf anderen Militärstützpunkten in der Region untergebracht werden, darunter etwa jene im Irak, in Kuwait, Bahrain und in der Türkei.