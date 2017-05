Stürmer Florian Niederlechner bleibt beim SC Freiburg. Der 26-Jährige war seit Januar 2016 vom FSV Mainz 05 ausgeliehen und erzielte seitdem in 47 Pflichtspielen 18 Treffer für den SC. In der laufenden Bundesligasaison ist er mit aktuell neun Toren gemeinsam mit Nils Petersen treffsicherster Freiburger Torschütze. Über die Vertragsinhalte gaben die Breisgauer keine Auskunft. "Florian Niederlechner hat in seiner bisherigen Zeit in Freiburg nicht nur durch Tore überzeugt, sondern sich in seinem ganzen Spiel verbessert", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.