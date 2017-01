Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dringt darauf, Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Die Bundesregierung werde sich bemühen, hier "gemeinsame Lösungen zu finden", sagte Merkel am Montag bei der Jahrestagung des Beamtenbunds dbb in Köln. Sie hoffe, dass sich dann dafür auch Mehrheiten im Bundestag fänden.

Mehr Polizei, mehr Sicherheit und mehr Befugnisse für die Behörden: Kanzlerin Merkel kündigt schnelle Konsequenzen nach dem Berliner Anschlag an. Sie will Ein- und Ausreiseregister besser vernetzen und den Einsatz biometrischer Daten ausbauen. Die Maghreb-Staaten sollen sichere Herkunftsländer werden.

Anis Amri, der Attentäter von Berlin, saß nur zwei Tage lang in Sicherungshaft. Sie darf nämlich auch nur dann verhängt werden, wenn die Abschiebung innerhalb der nächsten drei Monate durchführbar ist. In Amris Fall war das nicht möglich - die Behörden seines Heimatlandes Tunesien hatten ihm schlicht noch keine Ersatzpapiere ausgestellt. (dpa)

Die Sicherungshaft ist nur als letztes Mittel erlaubt, wenn eine Abschiebung nicht anders durchgesetzt werden kann. Wer sich etwa der Abschiebung zum angekündigten Datum entzieht, kommt in Sicherungshaft. Sie dauert üblicherweise nicht länger als sechs Monate. Die Sicherungshaft kann aber, wenn der Ausländer die Abschiebung verhindert, auf 18 Monate ausgedehnt werden. Minderjährige, Schwangere, Menschen mit Behinderung und Familien mit Kindern werden nur in Ausnahmefällen in Haft genommen.

Hofreiter geht nach eigenen Worten davon aus, dass das bereits im Bundestag verabschiedete Gesetz zur Einstufung der Maghreb-Staaten auch weiter von der Mehrzahl der Länder im Bundesrat blockiert wird, in denen die Grünen an der Regierung beteiligt sind. Mit dieser Einstufung können Asylanträge schneller geprüft und in der Regel abgelehnt werden. Während der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer einstuft, bleiben die in Nordrhein-Westfalen mitregierenden Grünen bei ihrem Veto.

Terror: Merkel für schnelle Konsequenzen

Zugleich kündigte Merkel schnelle Konsequenzen aus dem Terroranschlag von Berlin an. Der schreckliche Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin "mahnt uns, hier schnell zu handeln, hier richtig zu handeln, nicht nur in Ankündigungen steckenzubleiben, sondern auch wirklich Flagge zu zeigen", sagte Merkel. Die Kanzlerin betonte, dass es "richtig" war, wie die Polizei zuletzt in Köln und anderswo aufgetreten sei. Das gezielte Kontrollieren von Nordafrikanern durch die Kölner Polizei in der Silvesternacht hatte kurz danach eine Rassismus-Debatte ausgelöst.

Merkel sagte, es sei richtig, die Ein- und Ausreiseregister besser zu vernetzen und den Einsatz biometrischer Daten auszubauen. "Wir müssen den Beamten die Möglichkeit geben, mit der Technik auf der Höhe der Zeit zu arbeiten", betonte Merkel.

Trotz schärferer Sicherheitsmaßnahmen solle die Freiheit gewahrt werden, so die Kanzlerin. "Wir wollen einen freiheitlichen Staat, einen offenen Staat. (...) Und es ist vielleicht auch wieder eine Zeit, wo man deutlich zeigen muss, wofür wir stehen. Dass wir wissen, welche Vorteile wir haben in einem Land, sicher in Freiheit zu leben, und nicht in einer Diktatur zu leben. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben sehr wohl, worin der Unterschied besteht", sagte Merkel, die in der DDR aufwuchs.

Merkel warnt vor Spaltung Europas

Merkel. "

Auch drängte die Kanzlerin auf eine verstärkte Zusammenarbeit in Europa angesichts der internationalen Herausforderungen. Heute stelle sich die Frage: "Stellt sich Europa gemeinschaftlich auf oder kann man uns nach dem Motto 'divide et impera' (lateinisch für 'teile und herrsche') auseinanderteilen?", soDann wird sich die Stärke Europas nicht entfalten können." Die Regeln, die die europäischen Staaten vereinbart haben, müssten eingehalten werden, "solange man sie nicht gemeinsam geändert hat".

Merkel

Merkel

betonte die Bedeutung der gemeinsamen Währung und des Binnenmarkts. 500 Millionen Europäer auf einer gemeinsamen Wertebasis hätten international eine ganz andere Schlagkraft als die Einzelstaaten, sagte sie mit Blick auch auf die USA, Russland und China. Als besondere Situation bezeichnetees, dass zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge auch die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien anstünden. "Der Austritt, und dazu eines so wichtigen Partners wie Großbritannien - so etwas hat Europa noch nicht erlebt."

Schnelles Internet: Merkel fordert 5G-Ausbau

Rosinenpickerei dürfe es bei den Verhandlungen nicht geben. Sehr deutlich solle die EU aber machen, "dass wir neben den Austrittsverhandlungen eine positive Agenda zur Weiterentwicklung der Europäischen Union weiterführen". Hier gehe es um Arbeitsplätze und die Digitalisierung. Merkel forderte einen schnellen Ausbau des schnellen Mobil-Internets 5G, dem Nachfolger von LTE.