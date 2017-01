Die Westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hat ihre Militäraktion in Gambia ausgesetzt um eine politische Lösung zu finden. Der abgewählte Präsident Jammeh will nicht weichen. Wahlsieger Barrow wurde am Donnerstag im Senegal vereidigt.

Der Machtkampf im westafrikanischen Gambia ist beendet. Ex-Präsident Jammeh hat das Land verlassen. Sein Nachfolger ist vereidigt. Doch nun wurde bekannt, dass Jammeh offenbar Millionen mit ins Exil genommen hat, außerdem teure Autos und andere Luxusgüter. Die Kassen seien leer, hieß es.

Der unter militärischem Druck der Nachbarstaaten ins Exil gegangene gambische Ex-Präsident Yahya Jammeh soll Millionenbeträge und Luxusgüter mitgenommen haben. Ein Berater des neuen Präsidenten Adama Barrow, Mai Ahmad Fatty, sagte Journalisten im Nachbarland Senegal, bestätigt seien bisher mehr als umgerechnet 10,6 Millionen Euro. Ein Frachtflugzeug aus Tschad habe überdies Luxusautos und andere hochwertige Güter außer Landes geflogen.

"Die Kassen sind leer"

ist in finanzieller Not", sagte Fatty. "Die (Staats-) Kassen sind praktisch leer."Festgestellt hätten das Mitarbeiter des Finanzministeriums und der Zentralbank. Das Flugzeug mit den Luxusgütern sei in den letzten Stunden abgeflogen, in denen sich Jammeh noch in Banjul befunden habe. Die neue Regierung sei nun fest entschlossen, zu verhindern, dass Jammeh noch weitere Wertgegenstände außer Landes hole, die er als sein Eigentum bezeichne. Es sehe aber so aus, als ob ohnehin schon fast alles weg sei. Barrow hatte sich am Donnerstag in der gambischen Botschaft in Dakar vereidigen lassen. Er bleibe zunächst in Senegal, bis sich die Lage geklärt habe, hieß es am Sonntag.

Jammeh, der seit einem Putsch 22 Jahre das westafrikanische Land mit harter Hand regiert hatte, ging am Samstag ins Exil nach Äquatorial-Guinea. Jammeh hatte die Präsidentenwahl am 1. Dezember verloren und seine Niederlage gegen Barrow zunächst eingeräumt. Dann zog er den Wahlausgang in Zweifel und weigerte sich abzutreten. Nachdem er am 19. Januar das Ende seiner Amtszeit ignorierte, intervenierte das westafrikanische Regionalbündnis Ecowas mit Billigung des UN-Sicherheitsrats zugunsten Barrows.