Sprinterin Gina Lückenkemper (Dortmund) hat bei der Leichtathletik-WM in London erstmals die Schallmauer von elf Sekunden geknackt. Die erst 20-Jährige rannte in ihrem Vorlauf 10,95 Sekunden und zog damit auch souverän ins Halbfinale ein. "Dass es jetzt im Vorlauf mit der 10 vor dem Komma geklappt hat, ist Wahnsinn", sagte Lückenkemper in der ARD: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so schnell renne. Hier in diesem Stadion, bei so einer tollen Atmosphäre. Mal gucken, ob es im Halbfinale noch einen Tacken schneller geht."