Aliena Schmidtke hat innerhalb von knapp neun Stunden bei der Schwimm-WM in Budapest den zweiten deutschen Rekord aufgestellt und ist ins Finale über 50 m Schmetterling eingezogen. Die 24-Jährige schlug in 25,68 Sekunden als Sechste an und qualifizierte sich für den Endlauf am Samstagabend. Am Morgen hatte sie in 25,73 Sekunden im Vorlauf den ersten deutschen Rekord bei der WM erzielt. Im Halbfinale ausgeschieden sind Lisa Graf und Damian Wierling. Graf belegte über 200 m Rücken in 2:09,00 Minuten Rang elf. Wierling wurde über 50 m Freistil in 21,93 Sekunden Zwölfter.