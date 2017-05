Unterbietet Deutschland mit niedrigen Löhnen die Konkurrenz in Europa? Was ist dran an der Kritik von Macron? Oder ist Frankreich eher selbst dran schuld, dass die Wirtschaft nicht mehr läuft. Zu kurze Arbeitszeiten und zu viele Steuern. Welche Wirtschaftspolitik wünscht sich Macron von Deutschland?

Emmanuel Macron wird neuer Präsident Frankreichs. Was sagen die Franzosen zum Wahlergebnis? Die Wahlenthaltung war dieses Mal besonders hoch und viele protestierten an der Wahlurne.

Frankreich hat gewählt. Emmanuel Macron ist neuer Präsident und Europa atmet auf. Er siegte in der Stichwahl mit unerwartet großem Abstand vor der rechtspopulistischen Kandidatin Marine Le Pen, gut 66 Prozent der Stimmen gingen an Macron.

Dass die Europäische Union mit einer Stimme spricht, passiert nicht häufig. Nach der Wahl von Emmanuel Macron zum neuen französischen Präsidenten atmet Brüssel auf. Doch der nächste Streit ist vorprogrammiert.

Das Herz der EU schlägt am Schuman-Platz und meist schlägt es stockend: Im Kriechtempo quälen sich die Autos um das graue Rondell zwischen EU-Kommission und Europäischem Ratsgebäude. Auf acht Zu- und Abfahrtsstraßen, drei Spuren, einem Zebrastreifen und einer Bushaltestelle schiebt, drängelt und kreuzt es hier was das Zeug hält, auch heute. Europäische Selbstblockade in die Praxis gesetzt - es ist, als hätten die Stadtplaner den EU-Institutionen ein persönliche Mahnung direkt vor die Tür gesetzt.

Und doch finden sich gerade hier am Tag nach der französischen Präsidentschaftswahl die, denen Brüssels Irrungen und Wirrungen noch immer das beste Rezept für die EU zu sein scheint. Denn viele, die hier unterwegs sind, arbeiten für oder mit den EU-Institutionen. "Ich bin sehr erleichtert", sagt Lea Pfefferle zur Wahl Macrons. "Das bedeutet, dass die Leute für Europa gestimmt haben und nicht für eine rechtsextreme Partei." Auch Alejandra Almarcha atmet auf: "Ja, wir sind in einer Krise", meint sie. "Aber jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. In der Europäischen Union muss sich einiges ändern. Und Marine Le Pen wäre der falsche Weg."

Juncker ist froh über Macron

Zum Glück nicht Le Pen, dieses Gefühl eint die, die sich unten am Rondell für die EU stark machen, mit denen, die sie hoch über dem Schuman-Platz verwalten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat hier seinen Arbeitsplatz. Und auch er lässt keinen Zweifel daran, dass diese Wahl für Brüssel nicht anders hätte ausgehen dürfen. "Ich bin froh, dass die Franzosen eine europäische Zukunft gewählt haben", ließ er gestern per Tweet wissen. Gegenüber der Rheinischen Post legte er sogar noch eins drauf. Hand in Hand wolle er mit Macron an der Umsetzung seiner Ziele arbeiten.

Und auch Donald Tusk, EU-Ratspräsident und Hausherr im zweiten großen EU Gebäude gibt sich im Gratulationsbrief an Macron zuversichtlich: "Frankreich wird weiterhin konstruktiv dazu beitragen, unsere gemeinsamen Herausforderungen zu meistern und unseren Zusammenhalt zu wahren."

Furcht vor Macrons Reformplänen für die EU

Eine schöne Vision: Die EU marschiert geeint voran, mit neuem Schwung nach der Niederlage der EU-Gegner in den Niederlanden und nun auch in Frankreich. Doch die Feierlaune klingt dissonant. Denn während die einen in Macron den Erneuerer des europäischen Projektes sehen, fürchten die anderen das Aufbrechen alter Gräben. Anlass genug haben sie, denn zu Macrons Wahlprogramm gehört eine ganze Reihe europapolitischer Ideen mit Spaltpotential.

Ein Eurozonen-Finanzministerium etwa, zusammen mit einem Eurozonen-Haushalt und der Idee, gemeinsam mehr Geld für europäische Sozialpolitik auszugeben. Reformen, die nicht nur bei der EU-Kommission auf Gegenliebe stoßen: Ein europäischer Finanzminister sorge für mehr gemeinsame Investitionen und für mehr Haushaltsstabilität, meint etwa Philipp Albrecht, Europaabgeordneter der Grünen. "Das ist dringend nötig, damit wir weiterhin eine gemeinsame Währung zusammen halten und damit wir auf dem Weltmarkt erfolgreich sein können."

Merkel: Frankreich vor vielen Aufgaben

Diese Diskussion wollen andere nicht führen. Zumindest noch nicht: "Die erste, wichtigste Aufgabe ist Eigenverantwortung", mahnt Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im Europaparlament. "In Frankreich müssen die Reformen angepackt werden, die andere Staaten wie Portugal oder Spanien erfolgreich durchgeführt haben. Die hat jetzt auch Frankreich durchzuführen, dann kann Macron auch mit breiter Brust nach Brüssel gehen."

Erst die Hausaufgaben, dann die Wunschthemen, so sieht es auch die Bundeskanzlerin. Bei einer Pressekonferenz in Berlin erteilte sie einer Veränderung deutscher Positionen eine Absage. Die wäre nötig, wenn Macron weitere Ideen, wie etwa die Vergemeinschaftung europäischer Schulden durchsetzen wollte. Zunächst stehe Frankreich vor einer Menge Aufgaben. "Ich sehe jetzt auch angesichts der Situation wie wir sie in Deutschland haben nicht", sagt Merkel dazu, "dass wir nun als erstes unsere Politik ändern müssen."

Gabriel fordert mehr Flexibilität

Anders sieht das ihr Koalitionspartner. Bei einer Buchvorstellung gemeinsam mit Juncker fordert Sigmar Gabriel (SPD) mehr Flexibilität: "Jetzt müssen wir alles dafür tun, dass Emmanuel Macron bei seiner Politik für Frankreich und Europa Erfolg hat. Ich habe die Bundeskanzlerin schon gefragt: 'Was ist teurer? 0,5 Prozent mehr Haushaltsdefizit für Frankreich oder Frau Le Pen als Präsidentin?'"

Die EU am Tag nach der französischen Präsidentschaftswahl: Am Brüsseler Schuman-Platz schieben sich die Verkehrsteilnehmer wie gewohnt im Schneckentempo umeinander und in alle Richtungen. Mit dem politischen Brüssel eint sie heute vor allem eines: Der Glaube daran, dass es trotz allem am Ende doch irgendwie weitergeht.