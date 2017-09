RB Leipzig muss in der Champions League womöglich auf Emil Forsberg verzichten. Der Top-Vorlagengeber ist erkältet. Die Leipziger geben am kommenden Mittwoch, 20.45 Uhr, mit dem Heimspiel gegen AS Monaco ihr Debüt in der Königsklasse. "Wir müssen schauen, ob wir ihn bis Mittwoch wieder fit bekommen", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag bei "Eurosport". Hasenhüttl sprach von hohen Entzündungswerten, mit denen Forsberg von den Länderspielen zurückgekommen sei. Forsberg sei auch schon krank gewesen, als er zu Schwedens Nationalteam gereist war.