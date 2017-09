Nach dem Erdbeben in Mexiko sind laut Behördenangaben inzwischen 61 Leichen geborgen worden. Das Beben ereignete sich in der Nacht zum Freitag und hatte eine Stärke von 8,2. Auch Tropensturm Katia verursachte Schäden.

Mit teils bloßen Händen suchen Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden. Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko steigt die Zahl der Toten. Hunderte verloren ihre Bleibe. In den betroffenen Regionen fehlt es am Nötigsten.

Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Toten auf mindestens 65 gestiegen. Die Agentur Reuters berichtet von 90 Toten. Rettungskräfte suchten teilweise mit den Händen in den Trümmern nach Überlebenden. Viele Anwohner trauten sich nicht in ihre Häuser zurück, da sie angesichts der schlechten Zustände der Gebäude befürchteten, dass diese bei Nachbeben einstürzen könnten. Viele Menschen sind obdachlos geworden.

Der Pazifische Feuerring Der Pazifische Feuerring (Ring of Fire) ist eine hufeisenförmige Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans. Sie wird häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht. Hier treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander. Es kommt zu tektonischen Verschiebungen und Verwerfungen. Entlang dieses mehr als 40.000 Kilometer langen Gürtels liegt ein großer Teil der aktiven Vulkane. Er reicht von der süd- und nordamerikanischen Westküste über die nord-pazifischen Inselgruppen der Aleuten und Kurilen nach Japan und weiter über die Philippinen, den Ostrand Indonesien, verschiedene Südsee-Inselstaaten bis Neuseeland und zur Antarktis. (Quelle: dpa)

"Die Kraft der Natur mag zerstörerisch sein, aber die Kraft der Einheit und der Solidarität der Mexikaner sind weitaus größer", sagte Staatspräsident Enrique Peña Nieto nach einem Besuch im Katastrophengebiet im Süden des Landes. Er versprach schnelle Hilfe. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

"Wir stehen auf der Straße"

Am schlimmsten traf es die 98.000-Einwohner-Stadt Juchitán. "Unsere Häuser sind zerstört, wir stehen auf der Straße", sagte der 55-jährige Noel Martínez. "Wir brauchen Wasser, Essen und einen Platz, wo wir bleiben können." Schuttberge prägen das Bild.

Nachdem das historische Rathaus eingestürzt war, zog ein Mann die mexikanische Flagge aus dem Schutt, knüpfte sie an eine Stange und pflanzte sie auf den Trümmerberg. "In den schwierigsten Momenten zeigen sich Mexiko und die Mexikaner von ihrer besten Seite", meinte dazu Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong.

Zusätzlich noch Sturm

Das Zentrum des Bebens der Stärke 8,2 lag im Pazifik, 137 Kilometer südwestlich von Tonalá im Bundesstaat Chiapas. Es gilt mit einem Beben 1932 als stärkstes je gemessenes in Mexikos Geschichte. Rund 50 Millionen Menschen spürten die heftigen Erdstöße in der Nacht zum Freitag, auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Zeitweise waren rund 1,5 Millionen Menschen ohne Strom.

Mexiko

Erschwerend hinzu kamen die Folgen des Sturms "Katia", der am Samstag inauf Land getroffen war. Zwar schwächte er sich danach massiv ab, hinterließ aber trotzdem 70.000 Menschen im am stärksten betroffenen Bundesstaat Veracruz ohne Strom. Zwei Menschen starben bei Erdrutschen und angesichts starker Regenfälle wurden weitere befürchtet.