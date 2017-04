Flug gebucht, Flug bezahlt - Platz im Flugzeug garantiert? Nicht in den USA, wo Fluggesellschaften ihre Strecken standardmäßig überbuchen. Schlechter Service, verschollenes Gepäck oder mehr Fluggäste als in einen Flieger passen. Welche Rechte haben Passagiere?

United Airlines zieht Konsequenzen aus dem Skandal um den rabiaten Rauswurf eines Passagiers: Fluggäste, die auf überbuchten Flügen freiwillig auf ihren Sitz verzichten, sollen bis zu 10.000 Dollar Entschädigung bekommen. Zudem verkündete das Unternehmen einen Aktionsplan für mehr Kundenfreundlichkeit.

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat eine deutliche Erhöhung der Entschädigungszahlung bei überbuchten Flügen beschlossen. Passagiere, die auf ihren Sitzplatz verzichten, sollen künftig bis zu 10.000 Dollar erhalten - bislang lag die Obergrenze bei 1.350 Dollar. Zudem sollten Überbuchungen künftig reduziert werden.

Der 69-jährige Passagier David Dao hatte sich am 9. April geweigert, seinen ihm zuvor zugewiesenen Sitzplatz in einer überbuchten Maschine wieder freizugeben. Daraufhin wurde er von Polizisten in Chicago gewaltsam herausgeschleift, nach Angaben seiner Anwälte wurde ihm unter anderem das Nasenbein gebrochen. United benötigte einige Anläufe bis zu einer echten Entschuldigung - zunächst gab die Airline Dao eine Mitschuld an der Eskalation des Streits.

Zehn-Punkte-Plan für besseren Umgang mit Fluggästen

Als die Empörung über den Vorfall nicht abriss, sprach United-Chef Oscar Munoz dann wiederholt eine Entschuldigung aus und kündigte eine interne Aufarbeitung des Vorfalls an. Nun verkündete der Unternehmenschef einen Zehn-Punkte-Plan zur Verbesserung des Umgangs mit Passagieren. "Das ist ein Wendepunkt für uns alle bei United und es signalisiert eine Veränderung der Kultur hin zu einer besseren, stärker kundenorientierten Airline", erklärte Munoz.

Zu den zehn Veränderungen zählt auch die Einsetzung von Teams, die mit Passagieren überbuchter oder verspäteter Flüge "kreative Lösungen" finden sollen - etwa die Nutzung anderer Flughäfen oder anderer Verkehrsmittel.

Auch die Fluggesellschaft Delta Airlines hatte nach dem Vorfall bei United angekündigt, künftig bis zu 10.000 Entschädigung zu zahlen, wenn Passagiere auf ihren Sitzplatz verzichten. Beide Fluggesellschaften kündigten zudem an, künftig keine bereits sitzenden Passagiere mehr um den Verzicht auf ihren Flug zu bitten.

Neuer Zwischenfall in BA-Maschine

Unterdessen hat wieder ein Zwischenfall an Bord einer Linienmaschine zum Rauswurf von Passagieren geführt. Der Pilot einer Boeing 777 der Gesellschaft British Airways landete am Mittwoch auf dem Flug von London nach Jamaika auf einem portugiesischen Luftwaffenstützpunkt, weil ein Paar an Bord unablässig mit der Crew über ein Upgrade für die erste Klasse stritt.

"Der Pilot hat sich wegen eines Streits zwischen der Kabinenbesatzung und einem Paar, das von der Economy in die erste Klasse wechseln wollte, zur Landung in Lajes auf der Insel Terceira entschlossen", sagte ein Sprecher der portugiesischen Luftwaffe. Die Briten, die ihren Streit mit der Crew gefilmt hätten, würden auf Terceira auf den Azoren von der Polizei befragt.

In dieser Woche wurde im Internet ein Video verbreitet, in dem zu sehen ist, wie ein Steward in einer American-Airlines-Maschine heftig mit einem Passagier streitet, der einer weinenden Mutter mit zwei kleinen Kindern helfen will. Nach Zeugenaussagen hatte der Flugbegleiter der Frau zuvor einen Buggy entrissen. Die Fluggesellschaft leitete eine Untersuchung des Vorfalls ein.