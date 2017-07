Nach dem Attentat von Hamburg am vergangenen Freitag verschärfen sich die Diskussionen zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Was lief schief? Sind Gesetze oder Anwendungen zu lasch und sollten Kompetenzen beim Bund gebündelt werden?

Nach der Messer-Attacke von Hamburg läuft die politische Schuldzuweisung auf Hochtouren. Der CDU-Obmann im Innenausschuss, Armin Schuster, fordert im ZDF eine "härtere Abschiebepraxis bei Asylbewerbern, die bereits im Land sind". Generell müsse man "verhindern, dass sie überhaupt reinkommen".

Das sei, so Schuster weiter, "am besten mit Transitzentren möglich, in denen Menschen ohne Ausweispapiere ein schnelles Asylverfahren erhalten". Er plädiert für eine "wesentlich kompromisslosere Linie, was Ausreisepflichtige, Straftäter, Islamisten und Gefährder anbelangt". Und er fordert, dass "Kompetenzen im Bund für schwerwiegende Fälle gebündelt werden, um größeren diplomatischen Druck auf Herkunftsländer ausüben zu können."

"Lange verhindert"

Die Union hat der SPD sogar eine indirekte Mitverantwortung für die Messer-Attacke eines ausreisepflichtigen Palästinensers in Hamburg mit einem Toten und sieben Verletzten gegeben. Das soeben in Kraft getretene Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht hätte schon ein Jahr früher kommen können, hieß es. "Die SPD hat dies lange verhindert" sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer (CSU), der "Passauer Neuen Presse". "Wenn die neue Regelung früher gekommen wäre, hätte man den Attentäter von Hamburg bis zu seiner Rückführung inhaftieren können."

Mayer forderte die Länder auf, jetzt stärker von den neuen gesetzlichen Möglichkeiten zur Rückführung und Abschiebehaft von Gefährdern Gebrauch zu machen. Er wies darauf hin, dass jetzt auch Abschiebehaft angeordnet werden könne, wenn Passersatzpapiere noch nicht vorliegen. Die Haft sei auch nicht mehr auf drei Monate begrenzt. "Aus Hamburg folgt, dass die Gesetze, die wir geschaffen haben, von den Ländern rigoros angewandt werden", sagte Mayer.

War als Islamist bekannt

Der Palästinenser, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren wurde, hatte am Freitagnachmittag in einem Supermarkt im Hamburger Stadtteil Barmbek unvermittelt auf umstehende Menschen eingestochen. Sein Asylantrag war im vergangenen Jahr abgelehnt worden. Er befand sich bereits im Ausreiseverfahren, an dem er nach Behördenangaben auch aktiv mitwirkte. Der 26-Jährige war den Sicherheitsbehörden als Islamist bekannt. Sie gingen aber nicht davon aus, dass von ihm eine unmittelbare Gefahr drohte. Sein Motiv ist nach wie vor unklar. Laut Innensenator Andy Grote (SPD) gibt es bei ihm einerseits Hinweise auf religiöse Beweggründe, andererseits auch auf eine "psychische Labilität".