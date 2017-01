Anschlagsort am Breitscheidplatz in Berlin (Archivbild)

Gut zwei Wochen nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben die Ermittler ein genaueres Bild des Täters und der Tat gezeichnet. Nun gehen sie der Frage nach möglichen Helfern und Mitwissern von Anis Amri nach.

Amri

Amri

Amri

Die Bundesanwaltschaft hält den 24 Jahre alten Tunesier Anisfür den Täter des Lastwagen-Anschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt vom 19. Dezember.Nach unseren Erkenntnissen, nach all dem, was wir zusammengetragen haben, gehen wir davon aus, dass Anisden Anschlag begangen hat", sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, am Mittwoch in Karlsruhe. Nun werde ermittelt, ob jemand etwas von den konkreten Anschlagsplänen Amris gewusst und ob es Helfer gegeben habe.war am 23. Dezember bei einem Schusswechsel mit Polizisten in Mailand auf der Flucht erschossen worden.

Zeigefinger in Richtung Kamera

Amri

Amri

Anisist direkt nach dem Anschlag wohl von einer Kamera am Bahnhof Zoo aufgezeichnet worden. Es sei davon auszugehen, dass der Mann auf dem Videosei, sagte die Sprecherin. Er sei sich der Aufzeichnung offenkundig auch bewusst gewesen. Der Mann habe den erhobenen Zeigefinger in Richtung Kamera gezeigt - ein Gruß, der von IS-Anhängern bekannt ist.

Der erhobene Zeigefinger im Islam Auf einem Überwachungsvideo aus dem Berliner Bahnhof Zoo ist der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri zu sehen, wie der Tunesier nach der Tat auf seiner Flucht den Zeigefinger in Richtung Kamera gehoben hat. Aus Sicht der Bundesanwaltschaft war dies der sogenannte Tauhid-Gruß. Die Geste ist bekannt: So recken etwa Anhänger des islamischen Staats (IS) auf zahlreichen Fotos und in Videos, die die Dschihadisten zeigen, häufig einen Zeigefinger in die Höhe, wenn sie für Kameras posieren. Dabei ist das Zeichen eine typische Geste bei Muslimen und Teil eines jeden Gebets. Der gestreckte Zeigefinger symbolisiert den Glauben an den einen und einzigartigen Gott ("Tauhid"). Das Zeichen ist der sichtbare Ausdruck des islamischen Glaubensbekenntnisses, in dem bezeugt wird, dass es neben dem einen Gott ("Allah") keine anderen Götter gibt.

Amri

Amri

war bei der Routinekontrolle in Italien erschossen worden. Der 24-Jährige wird beschuldigt, am 19. Dezember einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert zu haben. Dabei kamen 12 Menschen ums Leben, mehr als 50 wurden verletzt. Unter den Toten ist der polnische Lkw-Fahrer, der erschossen wurde. Ein Video, in demder Terrororganisation Islamischer Staat (IS) die Treue schwört, hält die Bundesanwaltschaft für authentisch.

Kontaktmann festgenommen

Amri

Amri

Nach der Durchsuchung der Unterkunft eines Kontaktmanns des Berliner Weihnachtsmarktattentäters Anishat die Berliner Justiz Haftbefehl gegen den 26-jährigen Tunesier erlassen. Allerdings stehe dieser nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag, sondern weil der Mann in der Hauptstadt des Sozialbetrugs verdächtigt werde, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe. Die Verdachtsmomente im Hinblick auf ein Treffen des Manns mitam Vorabend der Tat reichten demnach nicht aus für einen Haftbefehl der Bundesanwaltschaft wegen Mitwisserschaft.

Bei der ballistischen Analyse hatten die Ermittler die Projektile verglichen, mit denen in Deutschland und Italien geschossen wurde. Die Untersuchungen an der Waffe würden zusammen mit den deutschen Behörden weitergehen, hieß es bei der Polizei in Italien. Es soll vor allem geprüft werden, ob die Waffe bei anderen Gelegenheiten in Italien oder andernorts benutzt wurde.