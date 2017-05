Video Was ist erlaubt, was verboten?

2014 hat ein deutscher Sterbehilfeverein 75 Menschen in den Freitod in der Schweiz begleitet. Verbirgt sich dahinter Selbstbestimmung oder die Befürchtung, anderen zur Last zu fallen?

Aktive Sterbehilfe, assistierter Suizid, passive oder indirekte Sterbehilfe - was ist legal in Deutschland und was nicht?

Ein Urteil, das das Bundesverwaltungsgericht Anfang März fällte, setzt jedoch den Hebel an dieses Sterbehilfe-Gesetz. Im Einzelfall muss der Staat einem unheilbar Kranken tödliche Medikamente zur Verfügung stellen, so die Entscheidung. Das, was das Gesetz von Ende 2015 penibel vermeiden wollte, könnte nun doch noch kommen: der staatlich unterstützte Suizid.

Das Gesetz zur Sterbehilfe ist gerade mal knapp anderthalb Jahre in Kraft. Viele Jahre war zuvor ausführlich diskutiert worden, bis es am Ende eine parteiübergreifende Mehrheit gab: Sterbehilfevereine wie in der Schweiz sind generell verboten.Sterbehilfe aber ist möglich, wenn sie nicht gegen Geld und somit als Geschäftsmodell verabreicht wird. Dann also wenn ein Angehöriger oder ein Arzt todkranken Menschen hilft, das Leiden zu beenden.

Im Februar 2005 reisten die Frau mit ihrem Mann in die Schweiz, wo sie sich mit Unterstützung des Sterbehilfe-Verein Dignitas das Leben nahm. Der Ehemann klagte sich nun durch alle Instanzen, um ihm nachhinein seiner Frau Recht zu verschaffen. Beschwerden würden jedoch bis zum Bundesverfassungsgericht abgelehnt, da der Mann nicht selbst, in seinem eigenen Rechten, betroffen war. Und das ist Grundlage jeder Klage. Erst vor dem Europäischen Gerichtshof erreichte er, dass das Verfahren wieder aufgenommen werden muss, weil in den Menschenrechtskonventionen auch das Privat- und Familienleben geschützt wird.

Anfang März urteilte das Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz, "dass der Staat den Zugang zu einem Betäubungsmittel nicht verwehren darf, das dem Patienten eine würdige und schmerzlose Selbsttötung ermöglicht". Zwar sei es nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten, Medikamente zum Zweck der Selbsttötung zu erwerben. Es sei aber "in Extremfällen eine Ausnahme für schwer und unheilbar kranke Patienten zu machen, wenn sie wegen ihrer unerträglichen Leidenssituation frei und ernsthaft entschieden haben, ihr Leben beenden zu wollen, und ihnen keine zumutbare Alternative - etwa durch einen palliativmedizinisch begleiteten Behandlungsabbruch - zur Verfügung steht", stellte das Gericht in einer Mitteilung fest. Die ausführliche Urteilsbegründung liegt bis heute nicht vor.

Gegen das Gesetz liegen 13 Beschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht, das noch in diesem Jahr darüber entscheiden will.

Ins Strafgesetzbuch wurde der so genannte Sterbehilfe-Paragraf - § 217 - aufgenommen: (1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht.

Laut dem Urteil von Anfang März darf der Staat den "schwer und unheilbar kranken Menschen" nicht verweigern, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen. "Ausnahmsweise" muss der Erwerb einer tödlichen Dosis Betäubungsmittel zum Zweck der Selbsttötung möglich sein, wenn sich derjenige in einer "extremen Notlage" befindet, heißt es in der diese Woche veröffentlichten Urteilsbegründung. Diese Notlage sei dann gegeben, wenn die unheilbare Erkrankung mit "gravierenden körperlichen Leiden, insbesondere starken Schmerzen", verbunden ist und zu einem "unerträglichen Leidensdruck führt", bei dem nur der Suizid hilft.

Weitere Voraussetzung: Der Betroffene muss die Entscheidung noch selbst treffen können. Und eine andere "zumutbare Möglichkeit zur Verwirklichung des Sterbewunsches" darf es nicht geben, wie es etwa das Abschalten von lebenserhaltenden Maschinen. "Die staatliche Gemeinschaft darf hilflose Menschen nicht einfach sich selbst überlassen", so die Richter. Es gebe keine "Pflicht zum Weiterleben gegen den eigenen Willen".

Patientenschützer: Unpraktikabel und schwammig

Die Richter glauben nicht, dass ihr Urteil dem Sterbehilfegesetz zuwiderläuft. Denn sie betonen: Ohne Ausnahmefall keine tödlichen Medikamente. Also könne auch kein "Anschein von Normalität" entstehen. Auch die Sorge, die Behörde werde mit der Beurteilung, ob ein extremer Ausnahmefall vorliegt, überfordert, lassen die Richter nicht gelten. Natürlich seien diese "in einem hohen sensiblen Bereich" schwierig. Beim Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen sei das aber nicht anders. Und außerdem könnte sich die Behörde das Fachwissen Dritter einholen.

Muss das Sterbehilfe-Gesetz nun geändert werden? Der Ethikrat arbeitet derzeit an einer Stellungnahme zu den rechtlichen Konsequenzen des Urteils.Für nicht "praxistauglich" und zu "schwammig" hält das Urteil Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung für Patientenschutz. Es bleibe "unklar, was eine schwere, unheilbare Erkrankung unter unerträglichem Leidensdruck ist, wo die Palliativmedizin nicht mehr helfen kann und wo es keine zumutbare Möglichkeit gibt, das Sterben herbeizuführen". Nun solle die Behörde über Leben und Tod entscheiden. "Das ist praktisch und ethisch unverantwortbar", so Brysch. Er fordert deswegen von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), die Umsetzung des Urteils durch einen Nichtanwendungserlass zu verhindern. Der hatte schon im März das Urteil kritisiert. Jetzt heißt es aus dem Ministerium: Die Urteilsbegründung werde "sorgfältig geprüft".

24 Anträge liegen vor - und nun?

Auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat keine Eile und will sich "in der gebotenen Sorgfalt mit der jetzt vorliegenden Urteilsbegründung" auseinandersetzen. Dort liegen mittlerweile 24 Anträge auf eine tödliche Medikamentendosis vor. Was macht man damit? Bei Ablehnung sind neue Klagen wahrscheinlich. Einfach genehmigen geht aber auch nicht, denn ein Ausführungsgesetz oder eine Verwaltungsvorschrift müsste klären, wie das Urteil in der Praxis umzusetzen ist. Wann ist ein Ausnahmefall ein Ausnahmefall? Welche Kriterien gelten dafür und wer entscheidet in Zweifelsfällen darüber, wer die tödliche Dosis bekommt? Die Behörde selbst? Externe Gutachter? Sind die Gutachten anfechtbar?

Mit einer schnellen Reglung ist daher kaum zu rechnen, denn auch der Bundestag tut sich schwer.Michael Brand, Abgeordneter für die CDU, hatte vor zwei Jahren die jetzige Sterbehilfe-Regelung unterstützt. Das Urteil zur Suizidbeihilfe jedoch hält er für nicht umsetzbar. "Der Staat kann nicht verpflichtet werden, sich an der Durchführung eines Suizids zu beteiligen, auch nicht in extremen Ausnahmefällen. Das wäre ein Bruch mit unserer Werteordnung und widerspräche allen Anstrengungen zum Lebensschutz und der Suizidprävention", so Brand.

Die Richter seien "bei einem sensiblen Thema unsensibel über das Ziel hinausgeschossen". Die Debatte zum Sterbehilfegesetz sei ignoriert worden. Es sei daher richtig, dass das Bundesgesundheitsministerium der Arzneimittel-Behörde weiterhin verbietet, Medikamente zur Selbsttötung auszugeben.

Karlsruher Grundsatzurteil bis Ende des Jahres

Auch SPD-Abgeordneter Karl Lauterbach will das Sterbehilfe-Gesetz nicht noch einmal aufschnüren. Obwohl er damals für eine offenere Regelung und gegen eine strafrechtliche Verfolgung war. Seine Meinung von damals sieht er durch das Leipziger Urteil gestärkt. Trotzdem: "Es ist noch ein relativ junges Gesetz. Eine erneute Abstimmung im Bundestag würde heute keine anderen Mehrheiten bringen", sagt Lauterbach. Er will stattdessen eine wissenschaftliche Überprüfung des Gesetzes. Mittlerweile zögen sich Ärzte aus der Sterbebegleitung zurück, weil sie strafrechtliche Konsequenzen befürchteten. "Wenn wir wissenschaftliche Erkenntnisse haben, dass die Situation jetzt nicht gut ist, ist Zeit einzuschreiten." Das Leipziger Urteil allein begründe es nicht. "Mir fehlt die Phantasie, warum das Bundesinstitut das Urteil nicht umsetzen könnte", so Lauterbach.

Was bleibt, ist der Faktor Zeit. 13 Verfassungsbeschwerden liegen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen das Sterbehilfegesetz vor. Sterbehilfevereine haben dagegen geklagt, Betroffene, Ärzte. Bis Ende des Jahres ist ein Grundsatzurteil angekündigt. Die Verfassungsrichter könnten damit das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wieder einkassieren. Und muss Leipzig dann wieder über einen abgelehnten Antrag auf tödliche Dosis entscheiden, muss das Karlsruher Grundsatzurteil berücksichtigt werden - und das Urteil könnte ein völlig anderes sein.