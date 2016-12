Mit Donald Trump bahnt sich eine radikale Umkehr der bisherigen amerikanischen Nahost-Politik an. David Friedman, einen orthodoxen Juden und politischen Hardliner, will er zum neuen US-Botschafter in Israel machen.

Israels große Sorge ist wahr geworden. Als eine seiner letzten Amtshandlungen hat US-Präsident Obama eine Resolution gegen den Siedlungsbau der Israelis durchgewunken. Israels Präsident hatte noch versucht, das mit aller Macht zu verhindern - doch vergeblich. Nun hofft er auf Obamas Nachfolger: Trump.

israelische

israelische

Trump

Schon seit Monaten treibt dieFührung die Furcht um, US-Präsident Barack Obama könnte als eine seiner letzten Amtshandlungen noch ein verpflichtendes Vermächtnis im Nahost-Konflikt hinterlassen. Als Regierungschef Benjamin Netanjahu in den letzten Tagen von der geplanten Resolution des Weltsicherheitsrats gegenSiedlungen Wind bekam, versuchte er mit allen Mitteln, sie zu stoppen. Dabei spannte er sogar Obamas Nachfolger Donaldein - doch ohne Erfolg.

Israel

israelischen

Die Resolution des UN-Sicherheitsrats, die zu einem vollständigen Stopp des Siedlungsbaus aufruft, hat ingroßen Zorn und bei den Palästinensern Frohlocken ausgelöst. Obwohl praktische Auswirkungen kaum zu erwarten sind, klingen dieReaktionen teilweise sehr dramatisch, fast wehklagend: Der übermächtige Bündnispartner habe seinen einzigen Freund im Nahen Osten im Stich gelassen, sagte Energieminister Juval Steinitz.

Obama nun der Bösewicht

israelischen

Israel

Dabei hatte Obama, der nun inAugen als Bösewicht dasteht, dem jüdischen Staat gerade noch zwei Kampfjets des Typs F-35 beschert, mit jeweils 94 Millionen Euro das teuerste Waffenprogramm des US-Verteidigungsministeriums. Insgesamt 17 Kampfflieger dieses Typs willkaufen, im Rahmen des milliardenschweren Militärhilfepakets, auf das man sich im September mit den USA geeinigt hatte. Umgerechnet 34 Milliarden Euro in zehn Jahren - ein Paket in Rekordhöhe, das größte Militärhilfepaket der USA seit dem Zweiten Weltkrieg.

Israels umstrittener Siedlungsbau International wird der Siedlungsbau in den Palästinensergebieten als völkerrechtswidrig kritisiert. Denn Staaten dürfen keine eigene Zivilbevölkerung in besetztes Territorium umsiedeln. Israel vertritt dagegen die Auffassung, das im Sechs-Tage-Krieg 1967 eroberte Westjordanland - damals von Jordanien verwaltet - sei zuvor kein Staat gewesen.

Israel

Trump

Die klare Unterstützung Obamas fürkann daher eigentlich nicht in Frage gestellt werden - warum hat er also Netanjahu wievor vollendete Tatsachen gestellt?

Netanjahus gegenwärtige Regierung steht weiter rechts als alle Vorgänger und hat sich zuletzt mehr oder weniger offen von der Zwei-Staaten-Lösung verabschiedet. Vor einer Woche bekundete Netanjahu, der offiziell immer noch einem entmilitarisierten Palästinenserstaat zustimmt, sogar seine "Liebe" für die Siedlungen. "Keine andere Regierung hat sich mehr für die Belange der Siedlungen eingesetzt", sagte er.

Deutliches Signal der internationalen Staatengemeinschaft

Israel

israelischer

125 Siedlungen hatseit der Eroberung der Palästinensergebiete 1967 errichtet, mehr als eine halbe MillionSiedler leben im Westjordanland und Ost-Jerusalem. Seit der Friedensverträge vor mehr als zwei Jahrzehnten hat sich die Zahl der Siedler etwa verdreifacht. Dazu kommen etwa 100 wilde Siedlungen. Ultrarechte Minister setzten sich zuletzt für ihre Legalisierung und die Einverleibung von Teilen des besetzten Westjordanlands ein.

israelischen

Israels

Mit der UN-Resolution will die internationale Gemeinschaft ein deutliches Signal setzen und zeigen, dass sie die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung keinesfalls aufgegeben hat. Netanjahu ordnete als Reaktion auf die Abstimmung Gegenmaßnahmen gegen zwei Anstragsteller der Resolution an. Er rief etwa die Botschafter in Neuseeland und Senegal zu dringenden Beratungen zurück, lud den Außenminister Senegals drei Wochen vor einem geplanten Besuch kurzerhand wieder aus und stoppte alleHilfsprogramme in Senegal. Dabei hatte er vor kurzem noch die Annäherungan Afrika gepriesen.

Auch Russland gegen Netanjahus Kurs

Israel

Gegen Russland, das ebenfalls für die Resolution stimmte, sind wohl erst einmal keine Schritte geplant. Nicht zuletzt wegen der angespannten Beziehungen Netanjahus zu Obama hattezuletzt eine Annäherung an Moskau gesucht. Doch in der Siedlungsfrage hält Russland traditionell zu den Palästinensern.

Trump

Netanjahu setzt seine ganzen Hoffnungen nun auf, der nach der Verabschiedung der Resolution eine Kursänderung ankündigte. "Nach dem 20. Januar wird es anders sein", twitterte der Republikaner.

Trumps Botschafter: Provokante Pläne

Trump

Israel

Israels

hat seinen siedlerfreundlichen Berater David Friedman zum neuen-Botschafter erkoren und will die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Eine Verlegung war in der Vergangenheit schon mehrmals angekündigt, aber nie umgesetzt worden. Die internationale Gemeinschaft erkennt Jerusalem, dessen Status erst in künftigen Friedensverhandlungen geklärt werden soll, nicht als Hauptstadtan. Die Palästinenser sehen im besetzten arabischen Ostjerusalem die Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates.

Israel

Israels

Die Palästinenser drohen bereits, sie wollten im Falle einer Botschaftsverlegung die Friedensverträge mitaufkündigen, auch in der arabischen Welt droht gewaltiger Ärger. Wohl nicht umsonst siehtMilitärgeheimdienst als größte Bedrohung für das Jahr 2017 schwere Unruhen im Westjordanland.