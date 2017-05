Koalitionsdebatte nach Wahl in Kiel

Video Kein Schulz-Effekt in Kiel

Die Enttäuschung bei der SPD in Schleswig-Holstein ist groß - der Schulz-Effekt ist nicht eingetreten. Den CDU-Spitzenkandidaten Günther kannte vor einem halben Jahr noch kaum jemand - jetzt ist er Wahlsieger.

Auch nach der verlorenen Wahl in Schleswig-Holstein ist Ralf Stegner, SPD-Vize, überzeugt, dass die SPD die Bundestagswahl gewinnen kann. Kanzlerkandidat Schulz sieht er durch die Niederlage nicht gefährdet.

Schleswig-Holstein hat gewählt, die Debatte über mögliche Koalitionen ist in vollem Gange. Die FDP hat einer Ampelkoalition unter Führung des bisherigen Ministerpräsidenten Albig eine klare Absage erteilt. Dies sei "wirklich ausgeschlossen", sagte FDP-Spitzenkandidat Kubicki in Berlin.

Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki eine Ampel-Koalition unter dem bisherigen SPD-Ministerpräsidenten Torsten Albig ausgeschlossen. Auch insgesamt tendiere die Wahrscheinlichkeit einer Ampel aus SPD, Grünen und FDP gegen null, sagte Kubicki in Berlin. Aber komplett ausschließen wollte er ein solches Bündnis nicht. Albigs Sozialdemokraten hatten bei der Wahl am Sonntag eine klare Niederlage erlitten.

Grüne wollen Ampel-Koalition sondieren

Die Grünen halten eine Ampelkoalition mit SPD und FDP jedoch weiterhin für denkbar: Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) sagte im rbb-Inforadio, entscheidend sei, dass ein Bündnis eine politische Idee habe. "Wenn ich mir bei zentralen gesellschaftlichen Fragen anschaue, was die CDU will, (...) dann ist das von den Vorstellungen von den Grünen doch ziemlich weit weg", sagte er. "Deswegen spricht aus der inhaltlichen Analyse für uns mehr dafür, eine Ampel-Koalition zumindest mal zu sondieren."

Die FDP bevorzugt eine Jamaika-Koalition - gemeinsam mit den Grünen und unter Führung der CDU. Mit den Grünen habe die FDP in Schleswig-Holstein keine Probleme. Auch deutschlandweit könne so ein Bündnis ausstrahlen. Er rate, "das flexibler zu denken als bisher", sagte Kubicki. Sonst müsse man sich darauf einstellen, dass es praktisch nur noch große Koalitionen gebe, denn Zweierbündnisse mit einer kleineren Kraft seien rechnerisch kaum noch möglich.

Lindner: Rot-Grün in NRW kippen

FDP-Chef Christian Lindner wertete den Wahlausgang als "Motivationsschub für die gesamte FDP mit Blick auf die Bundestagswahl". Als nächstes solle Rot-Grün bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am kommenden Sonntag gekippt werden.

SPD-Vize Ralf Stegner zeigte sich trotz der Niederlage seiner Partei in Schleswig-Holstein zuversichtlich. Mit Blick auf die Wahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag und die Bundestagswahl im September sagte er im ZDF morgenmagazin: "Ich bin sicher, wir sind auf Augenhöhe mit der Union". Es sei nicht ausgemacht, wer diese Wahl gewinne.

CDU gewinnt Wahl im Norden

Die CDU war bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Sonntag klar stärkste Kraft geworden. CDU-Spitzenkandidat Günther erhob nach der Wahl Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten. Das bisherige Regierungsbündnis von SPD, Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW) hat keine Mehrheit mehr im neuen Landtag.

Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kam die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Daniel Günther auf 32 Prozent der Stimmen und legte damit um gut einen Prozentpunkt zu. Die SPD mit Ministerpräsident Torsten Albig verlor rund drei Zähler und kam auf 27,2 Prozent. Drittstärkste Kraft wurden die Grünen mit 12,9 Prozent, gefolgt von der FDP mit 11,5 Prozent. Mit 5,9 Prozent zieht auch die AfD in den Kieler Landtag ein. Der von der Fünf-Prozent-Hürde befreite SSW erreichte 3,3 Prozent.