Ausgerechnet im Ruhrgebiet muss die SPD ihre größten Verluste hinnehmen. In den ländlichen Regionen hat die Laschet-CDU Spitzenwerte erzielt: In 53 Wahlkreisen hat sie die Mehrheitsverhältnisse vor Ort gedreht, wie auch im Rhein-Sieg-Kreis.

Die SPD will nach ihrer schweren Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen keine Koalition mit dem Wahlsieger CDU eingehen. "Mit uns gibt es keine große Koalition", sagte SPD-Fraktionschef Norbert Römer nach einer Sitzung des SPD-Landesvorstands in Düsseldorf.

von Dorte Ferber

Wie kommt die NRW-SPD nach der Wahlschlappe im Mai wieder auf die Beine? Die Antwort darauf soll der außerordentliche Parteitag in Duisburg liefern. Michael Groschek folgt Hannelore Kraft an der SPD-Spitze - und die noch geschäftsführende Ministerpräsidentin erscheint gar nicht erst.

Es geht ein Raunen durch den Saal, als am Morgen angekündigt wird, dass Hannelore Kraft "leider nicht hier sein könne", eine weitere Erklärung dafür gibt es nicht. Die liefert dann indirekt Michael Groschek, Krafts Nachfolger als SPD-Chef: "Die Landtagswahl wurde nicht vor Ort, sondern auf Landesebene verloren. Wir haben die Karre vor die Wand gefahren, weil wir uns zu sicher waren und nicht glaubten, dass Armin Laschet Hannelore Kraft besiegen kann."

ZITAT „ Wir sind die stolze, gerupfte, angeschlagene, aber nicht niedergeschlagene NRW SPD - Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein! ” Michael Groschek, Kraft-Nachfolger

Alle im Saal wissen: SpitzenkandidatinHannelore Kraft hatte auf einen weit auf ihre Person zugeschnittenen Wohlfühl-Wahlkampf gedrängt. Nun zieht sie sich offenbar ganz aus der Öffentlichkeit zurück, seit Freitag sind ihre Profile in den sozialen Medien nicht mehr abrufbar.

Kein personeller Neuanfang

Die Wahl von Michael Groschek als Krafts Nachfolger ist Risiko und Chance zugleich. Der 60-Jährige, unter Genossen nur unter seinem Spitznamen "Mike" bekannt, war lange Generalsekretär der Landespartei - er ist äußerst erfahren und gut vernetzt. Genau das ist auch Groscheks Manko: Als bisheriger Bau- und Verkehrsminister im Kabinett Kraft steht er nicht gerade für einen personellen Neuanfang - entsprechende Kritik kommt schon von den Jusos. Dafür kann Groschek SPD, trifft mit seiner Rede in der Mercatorhalle die sozialdemokratische Seele: "Wir sind die stolze, gerupfte, angeschlagene, aber nicht niedergeschlagene NRW SPD - Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein!"

"Parteitagsrede ist gut, Kontoauszug ist besser."

Es ist eine ehrliche Rede, die Groschek hält. Er appelliert: Parteigenossen dürften nie wieder zu einer schweigenden Mehrheit werden, die SPD nicht nur über Spiegelstriche diskutieren, Parteitag müsse Alltag werden. Und Groschek begeistert den Saal mit "hömma"-Ruhrgebietssprache und wirtschaftspolitischen Ansagen à la Müntefering: "Parteitagsrede ist gut, Kontoauszug ist besser." Aber auch nach der emotionalen Aufbruch-Rede grummelt es in der Partei. Vor allem bei denen, die eine grundlegende Neuaufstellung der Partei fordern. Die nicht zufrieden sind mit der Spitze des "Übergangs", wie Groschek es formuliert. An dieser Übergangsspitze steht neben Groschek weiter der umstrittene Fraktionschef Norbert Römer, 70 Jahre alt, ein Kraft-Vertrauter.

Schulz als Gast mit viel Applaus bedacht

Martin Schulz kommt erst später nach Duisburg, soll heissen: Mit der Aufarbeitung der Wahlniederlagen hat der Kanzlerkandidat nichts zu tun. Schulz geht auch in seiner Rede nur mit einem Nebensatz auf die SPD-Schlappe in ihrem Stammland ein. Er wählt die große Bühne: "Europa zuerst" werde eine sozialdemokratische Bundesregierung unter seiner Führung sagen. Zugleich will sich Schulz von der auf der internationalen Bühne sehr präsenten Kanzlerin abheben: "Kita-Gebühren werden nicht auf G7-Gipfeln abgeschafft!" Es gibt Applaus an den richtigen Stellen, am Ende nochmal extra langen - aber ob das reicht, um der Partei an Rhein und Ruhr neuen Schwung bis zur Bundestagswahl zu verschaffen?

Die SPD in Nordrhein-Westfalen hat jedenfalls erstmal einen neuen Chef - Michael Groschek wird mit mehr als 85 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. "Mehr wäre auch gelogen gewesen", kommentiert er trocken. Bis zum Herbst will Groschek zugleich die Wahlniederlage aufarbeiten und Wahlkampf machen. Ein Redner in der Aussprache hat da praktischen Rat: "Wer zurückschaut, der fährt erneut gegen die Wand!"