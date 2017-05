Paukenschlag bei der Bundeswehr: Weil in immer mehr Kasernen Wehrmachts-Devotionalien aufgetaucht sind, hat der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, die Durchsuchung aller Bundeswehrgebäude angeordnet. Von der Leyen forderte die Soldaten auf, die Aufarbeitung zu unterstützen.

Nach dem Fund von Wehrmachtsandenken als Raumschmuck in Bundeswehrkasernen hat der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, die Durchsuchung sämtlicher Kasernen und Bundeswehrgebäude angeordnet. Wieker habe angewiesen, nach Wehrmachts-Devotionalien zu suchen, die nicht in das Traditionsverständnis der Bundeswehr passen, um diese dann gegebenenfalls zu entfernen. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums dem ZDF.

Das Bundesverteidigungsministerium hatte am Samstag den Fund von Wehrmachtsdevotionalien in einer Kaserne in Donaueschingen bestätigt. Zuvor waren bereits in der Kaserne im elsässischen Illkirch, wo der rechtsextreme Offizier Franco A. stationiert war, zahlreiche Wehrmachts-Devotionalien in einem Freizeitraum entdeckt worden.

Von der Leyen: Weiter so kommt nicht in Frage

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen forderte von den Soldaten eine Unterstützung bei der Aufarbeitung. "Der jetzt begonnene Aufarbeitungsprozess erfordert Courage und langen Atem. Wir sollten jetzt gemeinsam, vom General bis zum Rekruten, diesen Prozess mit aller Kraft unterstützen", sagte die CDU-Politikerin der "Bild am Sonntag". "Es geht um nicht weniger als den Ruf unserer Bundeswehr." Diese bilde Menschen an der Waffe aus, "für uns gelten zu Recht schärfere Maßstäbe. Ein 'Weiter so' kommt nicht infrage."Die Ministerin sagte zudem, bei einem Führungstreffen habe sie klargemacht, dass es angesichts der aktuellen Fälle von Herabwürdigung, Schikane bis zu eindeutigem Rechtsextremismus nur noch um lückenlose Aufklärung und weitreichende Konsequenzen für die Zukunft gehen könne. Zugleich aber würden in der Bundeswehr jeden Tag Regelverstöße korrekt geahndet. Die innere Führung greife. "Dafür zolle ich Respekt."

Ex-Generalinspekteur: Von der Leyen schadet der Bundeswehr

Für ihren Kurs bei der Truppe bekommt die Ministerin auch Kritik: Der frühere Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat warf ihr vor, der Truppe zu schaden. "Die pauschale Kritik der Ministerin an Haltung, Führung und Korpsgeist war inakzeptabel und schädlich für die Bundeswehr. Und ihre Entschuldigung ist wachsweich ausgefallen", sagte Kujat der "Welt am Sonntag". "Als Kollateralschäden bleiben ein Ansehensverlust der Streitkräfte und ein Vertrauensverlust der Soldaten in die politische Führung."

Von der Leyen hatte der Bundeswehr im Fall des terrorverdächtigen und rechtsextremen Soldaten Franco A. pauschal ein Haltungsproblem, Führungsschwäche und falschen Korpsgeist vorgeworfen, nach heftiger Kritik aber eine fehlende Einordnung ihrer Kritik bedauert. Kujat warf ihr vor, auch nach dreieinhalb Amtsjahren nicht in der Bundeswehr angekommen zu sein. "Sie steht außerhalb, sie steht neben den Streitkräften. Und sie scheint auch nicht die Absicht zu haben, daran etwas zu ändern." Er fügte hinzu: "Bei Frau von der Leyen hat man den Eindruck, dass sie die Bundeswehr vor allem für ihr weiteres Fortkommen nutzt."