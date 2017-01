von Mathis Feldhoff

Es war ein bescheidener Wunsch, den Roman Herzog nach Jahrzehnten in der deutschen Politik äußerte. Die Deutschen sollten ihn "als einen ehrlichen Kerl, der ihnen nichts vorgemacht hat", in Erinnerung behalten. Nun ist der Altbundespräsident nach langer Krankheit gestorben.

Roman Herzog sah sich immer als Mahner für die Erneuerung. Als jemand, der Missstände offen anspricht und sich für Veränderung einsetzt. In besonderem Maße setzte Herzog auf die einzigartige Wirkung, die dem deutschen Staatsoberhaupt zur Verfügung steht: die Macht des Wortes. Mit seiner berühmten "Ruck-Rede" im Berliner Hotel Adlon wollte er im April 1997 die Republik aus ihrer Reform-Lethargie rütteln.

Mathis Feldhoff, ZDF-Hauptstadtstudio

Quelle: ZDF

Seine Beschreibung der Bundesrepublik, sieben Jahre nach der deutschen Einheit, war schonungslos und fast brutal. "Hier herrscht ganz überwiegend Mutlosigkeit, Krisenszenarien werden gepflegt. Ein Gefühl der Lähmung liegt über unserer Gesellschaft", schrieb er damals der politischen Klasse ins Stammbuch. Eine Art Vorhersage des ein Jahr später vollzogenen Regierungswechsels nach 16 Jahren Helmut Kohl.

"Vieles vor die Füße gelegt"

Roman Herzog, der 1934 als Sohn eines Archivars in Augsburg geboren wird, war ein politischer Seiteneinsteiger und Senkrechtstarter gleichermaßen. Zunächst machte der Jurist Karriere als Wissenschaftler, bevor er 1970 in die CDU eintrat. Der damalige Vorsitzende Helmut Kohl, den er später in seiner "Ruck-Rede" kritisierte, förderte ihn massiv. Herzog wurde 1978 erst Kultus- und dann Innenminister in Baden-Württemberg.

1987 wechselte er ans Bundesverfassungsgericht, dessen Präsident er später wurde. Vieles, so äußerte er sich einmal in einer Fernsehsendung, "sei ihm vor die Füße gelegt worden". Es sei eine Gnade seines Lebens, dass er sich "alle paar Jahre wieder neu entscheiden konnte", welchen Weg er gehen will.

Eigentlich nur Ersatzkandidat

Bei der Wahl zum Bundespräsidenten im Jahr 1994 war er eigentlich nur die zweite Wahl. Bundeskanzler Helmut Kohl nominierte zunächst den sächsischen Justizminister Steffen Heitmann. Doch der disqualifizierte sich durch umstrittene Äußerungen zur Rolle der Frau, zum Holocaust und zu Ausländern. Kritiker warfen Heitmann reaktionäre und ultrakonservative Ansichten vor.

Heitmann zog zurück, Herzog wurde als Ersatzkandidat von CDU, CSU und FDP im dritten Wahlgang gewählt. Auf eine weitere Amtszeit nach fünf Jahren verzichtete Roman Herzog, weil die Mehrheit von Schwarz-Gelb in der Bundesversammlung weg war.

Kritik an Kanzlerin und Gesellschaft bis zum Schluss

Herzog ließ die Politik auch nach seiner Bundespräsidentenzeit nicht los. Bis in die letzten Jahre äußerte er sich immer wieder mit provokanten Thesen zur deutschen Innenpolitik. 2008 sprach er von "einer Rentnerdemokratie", als er vor der Vergreisung der deutschen Gesellschaft warnte. 2009 rief er zu einer Debatte über die Soziale Marktwirtschaft auf. "Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat Auswüchse, Missstände und Defizite ans Tageslicht gebracht", sagte er damals.

2012 nahm er sich das deutsche Wahlsystem vor, als er die Fünf-Prozent-Hürde als zu niedrig beanstandete. Und noch im letzten Jahr kritisierte er den Umgang der Parteien mit der AfD. Es helfe nicht, "um diesen politischen Gegner herumzutanzen, als ob man ihn am Marterpfahl hätte", sagte Herzog damals der "Heilbronner Stimme". Und auch Kanzlerin Angela Merkel bekam ihr Fett weg. Ihr Stil, nichts zu begründen, sei "eine gewisse Schwäche ihrer Politik".

Die EU als Lebensthema

Sein besonderes Augenmerk liegt aber auch immer wieder auf Europa. Als Leiter des Konvents zur Europäischen Grundrechtecharta Anfang der 2000er Jahre, mahnte er immer wieder die fehlende Bürgernähe der EU an. 2014 schrieb er in seinem letzten Buch "Europa neu erfinden" davon, dass das Vertrauen der Bürger in die Europäische Union schwinde: "Die bedeutsamste Schwächung droht der EU von den Menschen, für die sie eigentlich da ist und da zu sein hat: von ihren Bürgern."

Herzog tippte das Buch - ganz Mann der alten Schule - von Hand auf einer Schreibmaschine. Täglich drei Seiten in seinem Arbeitszimmer auf der Götzenburg nahe Heilbronn.

Ruhesitz Götzenburg

Auf die Götzenburg, den Stammsitz des berühmten Götz von Berlichingen, zieht Herzog im Jahr 2001, als er Alexandra Freifrau von Berlichingen heiratet. Ein Jahr zuvor war seine erste Ehefrau Christiane an Krebs gestorben. Die beiden waren über 40 Jahre miteinander verheiratet.