Langläufer Hannes Dotzler kehrt nach zweijähriger Pause in den Weltcup zurück. Am Wochenende bestreitet er beim Weltcup in Falun den Massenstart über 30 Kilometer klassisch. Der 26-Jährige Dotzler hatte an den Folgen des Pfeifferschen Drüsenfiebers gelitten, was ein leistungssportliches Ausdauertraining nicht zuließ. Er gilt als eines der größten Talente im deutschen Langlauf. Für eine Teilnahme an der WM ab 22.Februar in Lahti dürfte sein Comeback zu spät kommen. Vielmehr plant er für Olympia 2018. "Ich denke, dass das auch realistisch ist", sagte er dem Internetportal xc-ski.de.