Ja. Die Kölner Polizei befasst sich schon seit langer Zeit mit Tätergruppen aus Nordafrika und gebraucht das Wort. In einem internen Schreiben, das vor der Silvesternacht 2015 - die letztlich im Chaos endete - verschickt wurde, heißt es etwa, es habe in den vergangenen Jahren bereits vermehrt Taschendiebstähle gegeben. "Dies dürfte maßgeblich auf die Täterklientel NAFRI zurückzuführen sein, die die günstigen Tatgelegenheitsstrukturen nutzen." In der Stadt gibt es auch ein Hilfsprogramm für straffällig gewordene Jugendliche aus Nordafrika. Die lokalen Medien benutzen den Begriff seit Monaten.

Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies bedauerte erneut die Verwendung des Abkürzung "Nafri" in einem Tweet der Polizei in der Silvesternacht. Diese Abkürzung sei nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt, erläuterte der Polizeipräsident. Sie sei nicht diskriminierend gegenüber Menschen aus Nordafrika gemeint. Vielmehr sei sie ein seit 2013 polizeiintern verwendetes Kürzel, das synonym für junge kriminelle und gewaltbereite nordafrikanische Männer verwendet werde und seit vergangenem Jahr auch im "politischen Raum" und in Medien benutzt worden sei.