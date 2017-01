Zwei Tage vor dem Saisonstart bei der Tour Down Under in Australien hat Lokalmatador Caleb Ewan ein Kriterium über 50,6 Kilometer in Adelaide gewonnen. Der Gewinner der Cyclassics in Hamburg von 2016 verwies Sam Bennett (Irland) und Peter Sagan (Slowakei) vom deutschen Team Bora-hansgrohe auf die Plätze 2 und 3. Das Sechs-Etappen-Rennen Down Under beginnt am Dienstag. Sagan rechnet sich einiges aus. Die deutsche Elite um Marcel Kittel, Andre Greipel und John Degenkolb fehlt. Allerdings steht der Tour-de-France-Etappensieger Simon Geschke (Giant-Sunweb) am Start.