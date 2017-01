Mit Donald Trump bahnt sich eine radikale Umkehr der bisherigen amerikanischen Nahost-Politik an. David Friedman, einen orthodoxen Juden und politischen Hardliner, will er zum neuen US-Botschafter in Israel machen.

Zahlreiche Staaten haben heute bei der Nahost-Konferenz in Paris für neue Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina geworben. Eine Zwei-Staaten-Lösung schwebt ihnen vor. Die Konfliktparteien selbst nehmen an der Konferenz allerdings nicht teil.

Die Nahost-Konferenz in Paris ist sich einig, dass nur eine Zwei-Staaten-Lösung den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern beenden kann. Rund 70 Länder riefen beide Seiten auf, wieder direkte Gespräche zu starten. Der Friedensappell galt auch dem künftigen US-Präsidenten Trump.

Diplomaten aus mehr als 70 Ländern haben die Israelis und Palästinenser aufgefordert, sich zu einer friedlichen Zwei-Staaten-Lösung zu bekennen. "Eine Verhandlungslösung mit zwei Staaten, Israel und Palästina, die Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben, ist der einzige Weg zu dauerhaftem Frieden", hieß es am Sonntagabend in der Abschlusserklärung der Nahost-Konferenz in Paris. Beide Seiten müssten deswegen von "einseitigen Schritten" Abstand nehmen, unter anderem mit Blick auf den Status von Jerusalem, Grenzen und Sicherheit.

Warnung an Trump: Lösung nicht gefährden

Die Erklärung sollte eine energische Botschaft in Richtung Israel und der künftigen US-Regierung von Donald Trump aussenden. Der Konferenzgastgeber und französische Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte zum Abschluss des Gipfels, eine Verlegung der US-Botschaft von seinem derzeitigen Standort Tel Aviv nach Jerusalem wäre eine "Provokation" und eine Gefahr für die Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung.

Trump hatte versprochen, die Botschaft seines Landes nach Jerusalem zu verlegen. Der Schritt könnte als Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt angesehen werden, nachdem jahrzehntelang darauf bestanden worden war, dass der Status der Stadt durch direkte Gespräche festgelegt werden müsse. Aufgrund seiner bisherigen Äußerungen wird zudem erwartet, dass er jüdische Siedlungen auf besetztem palästinensischen Land dulden wird.

Palästinenser begrüßen Erklärung

Die Palästinenser begrüßten die Abschlusserklärung. Der Unterhändler der Fatah, Sajeb Erekat, sagte, die Erklärung komme einer Ablehnung der Besetzung und des Siedlungsbaus durch Israel gleich. Sie sende die Botschaft aus, dass Frieden und Stabilität nicht ohne ein Ende der Besetzung palästinensischer Gebiete erreicht werden könne.

Frankreichs Präsident François Hollande forderte, dass Friedensgespräche wiederbelebt werden sollten, bevor gewalttätige Extremisten und der israelische Siedlungsbau jede Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung zunichtemachten. Gleichzeitig warnte er Trump vor "improvisierten" und destabilisierenden Schritten. Es gehe nicht darum, den Konfliktparteien etwas vorzuschreiben, sagte der französische Staatschef. "Nur direkte Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern können zu Frieden führen. Niemand wird das an ihrer Stelle tun."

Israel setzt auf neue US-Regierung

Hollande nahm damit auch Bezug auf die Kritik von Benjamin Netanjahu an der Konferenz. Israels Regierungschef hatte den Gipfel als "manipuliert" bezeichnet und erklärt, das Treffen hinter Israels Rücken solle seinem Land Bedingungen aufzwingen. Er machte keinen Hehl aus seinen Hoffnungen auf die künftige US-Regierung: "Morgen wird es anders aussehen und morgen ist sehr nahe", sagte er.

Eine Einladung zu einem Sondertreffen schlug Netanjahu aus. Vertreter der künftigen Trump-Regierung nahmen ebenfalls nicht an der Konferenz teil, dafür aber der scheidende US-Außenminister John Kerry. Auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, Diplomaten diverser Länder und Vertreter der Vereinten Nationen, Arabischen Liga und anderer internationaler Organisationen waren in Paris dabei.

Paris: "Ausgestreckte Hand"

Wie Ayrault wies Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier darauf hin, dass die Zwei-Staaten-Lösung der einzige Weg zu friedlichen Verhältnissen sei. Er richtete seinen Blick auch in Richtung Washington. "Wir befinden uns 2017 in einem entscheidenden Jahr für den Nahost-Friedensprozess", sagte er am Rande der Pariser Konferenz. Überlegungen wie die Verlegung der US-Botschaft und darauffolgende Drohungen von palästinensischer Seite deuteten bereits jetzt an, dass es möglicherweise ein Risiko neuer Eskalationen gebe. Das müsse vermieden werden.

Minister Ayrault sagte zum Abschluss der Konferenz, diese sei eine "ausgestreckte Hand" an die beiden Konfliktparteien. Israel und Palästinenser sollten wieder den "Weg des Dialogs und der Verhandlungen" einschlagen.