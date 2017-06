Spanien und Portugal sind mit Siegen in die U21EM in Polen gestartet. Spanien ließ EM-Debütant Mazedonien beim 5:0 (3:0) in Gdynia keine Chance, drei Tore erzielte Marco Asensio von Real Madrid. Zuvor hatte Portugal gegen Serbien in Bydgoszcz mit 2:0 (1:0) gewonnen. Am Dienstag treffen die beiden Nachbarn in Gruppe B im direkten Duell aufeinander. Spanien gelang eine traumhafte erste Halbzeit: Erst traf Saul Niguez von Atletico Madrid per Fallrückzieher, wenig später erhöhte Asensio mit einem Schuss in den Winkel. Gerard Deulofeu vom AC Mailand per Handelfmeter und Asensio nach der Pause besorgten den Rest.