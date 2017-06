Am 12.04.1961 ist Juri Gagarin als erster Mensch im Weltraum. Die Sowjetunion feiert sich, John F. Kennedy kündigt an, nachzuziehen. Bis Ende des Jahrzehnts soll der erste Mensch auf dem Mond landen. Mit Apollo 11 glückt der Plan dann 1969.

Das NASA-Weltraumteleskop "Kepler" hat zehn neue Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, auf denen es möglicherweise Leben geben könnte. Sie hätten die richtige Größe und Temperatur, um potenziell Leben entstehen zu lassen, teilte die NASA mit.

Insgesamt 49 Planeten seien in der sogenannten Goldilocks Zone oder habitablen Zone gefunden worden - jedoch sei überhaupt nur in einem Viertel eines Prozents dieser Galaxie gesucht worden. In ihr gibt es insgesamt rund 200 Milliarden Sterne.

Weitere Links zum Thema Neue Erkenntnisse NASA entdeckt Monsterstürme über Jupiter-Polen ARTIKEL

Sieben Planeten ähneln Sonne

Wie die NASA-Forscher herausfanden, umkreisen sieben der zehn erdgroßen neuen Planeten Sterne, die unserer Sonne ähneln. Auch dies trägt zu der Wahrscheinlichkeit bei, dass dort Leben möglich sein könnte.

Insgesamt stellte die NASA am Montag 219 Planeten vor, die im Zuge der Teleskop-Mission seit 2009 gefunden wurden. Ziel war, festzustellen, wie häufig Planeten in der habitablen Zone vorkommen, und wie viele erdgroße Planeten es dort mit dem Potenzial für Leben gibt. Die Forschung in dem Bereich ist noch nicht abgeschlossen.