von Matthias Szczerbaniewicz, Warschau

870 Mal stiegen im vergangenen Jahr Abfangjäger der NATO über Europa auf. Der Grund: Unerlaubte Flugbewegungen im europäischen Luftraum. Heute trainiert auch die deutsche Luftwaffe in Nordosteuropa mit.

Vier Eurofighter, 100 Soldaten und jede Menge technisches Gerät entsendet die Luftwaffe gegenwärtig ins estnische Ämari. Zwischen Wäldern, flachem Land und Seen - mitten im Nirgendwo - befindet sich die einzige Luftwaffenbasis des estnischen Militärs. Ohne die Verbündeten der NATO-Staaten wäre hier gar nichts los. Estland besitzt formal zwar eine eigene Luftwaffe, doch für den Einsatz gewappnet sind sie nicht: Den Esten, Letten und Litauern fehlen schlicht eigene Kampfjets. Sie besitzen keinen einzigen.

Übung für den Ernstfall

Heute heißt es Großeinsatz im Baltikum. Ein Flugzeug ohne Kennung und Funkkontakt ist im europäischen Luftraum unterwegs. Die Piloten reagieren nicht auf Kontaktversuche des Luftraumüberwachungszentrums in Uedem. Eine Flugzeugentführung, ein Angriff auf ein NATO-Mitglied, ein technischer Defekt oder einfach nur Unachtsamkeit der Piloten - die Gründe können vielfältig sein.

Prompt wird Alarm ausgelöst: Die deutsche Alarmrotte macht sich startklar. Eine Alarmrotte bilden zwei bewaffnete Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter. Donnernd starten sie in die Luft, um Sichtkontakt zum Flugzeug aufzunehmen. Die deutschen Piloten wackeln mit den Flügeln ihrer Kampfjets, geben Handzeichen und kommen dem Eindringling immer näher, um auf sich aufmerksam zu machen. Sie sind entschlossen, den Flieger abzudrängen oder mit Gewalt zum Landen zu zwingen. Heute ist es nur eine Übung, doch realitätsnah ist sie allemal.

Mehr Luftraumverletzungen in Nordosteuropa seit 2014

Mit dem Beitritt der baltischen Staaten zur NATO im Jahr 2004 wird die Sicherung des Luftraums über den Ostseeanrainerstaaten durch das Verteidigungsbündnis übernommen. Im deutschen Uedem am Niederrhein befindet sich das Combined Air Operations Centre der NATO. Hier hat ein Team aus internationalen Soldaten einen ganz genauen Blick auf den Himmel über Europa. Im Luftraumüberwachungszentrum wird laufend vor Radarschirmen kontrolliert wer, wann und wo in den Luftraum der NATO eintritt. Hier hat man auch das Kommando über die Luftstreitkräfte und gibt das Kommando zum Start der Jets, die im Rahmen der Mission Baltic Air Policing im estnischen Ämari und im litauischen Siauliai stationiert sind. Während die Deutschen das Kontingent von vier Kampfflugzeugen in Estland stellen, sind die Niederländer mit ihren vier Maschinen in Litauen stationiert. Heute trainieren die beiden Nationen gemeinsam. Nach vier Monaten übernehmen andere NATO-Mitgliedsstaaten die Luftraumabsicherung in der Region.

Die NATO-Partner haben allerhand im Luftraum zu tun: 870 Mal starteten die Jets im vergangenen Jahr, um nicht identifizierte Flugzeuge abzufangen. Die Zahl der Luftraumverletzungen, vor allem in Nordosteuropa, hat seit 2014 stark zugenommen. Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine kommt es vermehrt zu Luftraumverletzungen durch russische Maschinen. Die Zahl der NATO-Jets in der Region wurde seit 2014 verdoppelt - temporär wurde eine dritte Air Policing Basis in Polen eröffnet.

Die Balten und die Angst vor Moskau

In unmittelbarer Grenznähe zu den baltischen Staaten liegt die höchstmilitarisierte Exklave Kaliningrad. Russland stationiert dort ballistische Raketen des Typs Iskander, während die NATO ihre Trainingspräsenz in der Region erhöht und erst jüngst die NATO-Ostflanke mit Truppen und schwerem militärischen Gerät verstärkt hat. Nicht nur die Stärkung der Ostflanke wird im Baltikum begrüßt, auch die Luftwaffe der NATO-Partner ist ein gern gesehener Gast: Seit dem Krimkonflikt fürchten sich vor allem die Balten, die erst vor kurzem den 25. Jahrestag ihrer wiedererlangten Unabhängigkeit gefeiert haben, vor möglichen Machtansprüchen aus Moskau. Durch Panzer, Truppen, Kampfjets und Militärübungen versprechen sie sich jetzt vor allem mehr Sicherheit.