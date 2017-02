Vier Kandidaten treten am kommenden Sonntag zur Wahl des Bundespräsidenten an. Er wird von der Bundesversammlung gewählt, die je zur Hälfte aus Bundestag und Delegierte der Länder besteht.

Weit weg ist er damit nicht von Christoph Butterwegge, 66 Jahre alt und pensionierter Politikprofessor der Universität Köln, der für die Linken antritt. Der Armuts- und Extremismusforscher kann nach Steinmeier die meisten Stimmen bekommen. Ein Votum für ihn wäre auch eine Unterstützung für einen rot-rot-grünen Kurs im Land, sagt er. Obwohl für Butterwegge im Vergleich zu Hold die Gründe für die wachsende Spaltung in der Gesellschaft Armut und wachsende soziale Ungleichheit sind. Wenn die Gesellschaft immer mehr in Arm und Reich zerfalle, seien Probleme wie Kriminalität, Gewalt, Drogenmissbrauch und Hasstiraden beispielsweise im Netz die Folgen. Eine "wesentliche Triebkraft" seiner Kandidatur sei es gewesen, diese Themen besser in die Öffentlichkeit zu transportieren. Als Kandidat konnte er das eher, "als aus der Position eines Wissenschaftlers, in der ich mich eher als einsamer Rufer in der Wüste gefühlt habe".

Ihre Chancen sind nicht die besten. Wenn am Sonntag die Bundesversammlung den Nachfolger von Joachim Gauck wählt, dann sind 1.260 Stimmen zu vergeben. Natürlich ist die Wahl super geheim, aber absehbar.Frank-Walter Steinmeier ist der gemeinsame Kandidat von Union und SPD, die zusammen 923 Stimmen haben. Die FDP (36 Stimmen) will ihn auch wählen, sagt sie. Christoph Butterwege tritt für die Linken an (95), Albrecht Glaser für die AfD (35) und Alexander Hold für die Freien Wähler (10). Ein sportlicher Anspruch.

Bundespräsident Christoph Butterwegge, Bundespräsident Albrecht Glaser oder Alexander Hold. Sehr wahrscheinlich ist das nicht. Denn sie müssten am Sonntag in der Bundesversammlung viel mehr Stimmen bekommen, als ihre Partei tatsächlich hat. Trotzdem kandidieren sie. Und wissen auch, warum.

Butterwegge sagt, die soziale Frage sei "der Schlüssel für alles". Sie entscheide "über die Zukunft unseres Landes". Denn eine weitere Folge der Spaltung sei, dass sich die sozial Benachteiligten immer weniger an Wahlen teilnehmen. Das sei schon heute zu beobachten. Daraus resultiere eine Krise der politischen Repräsentation. "Das ist eine Gefahr für die Demokratie." Die zweite Gefahr: der Rechtspopulismus. "Er wird gestärkt, wenn Angehörige der Mittelschicht die Angst vor dem sozialen Abstieg ergreift", so Butterwegge. Bundespräsidenten müssten solche "gefährlichen Bruchstellen in der Gesellschaft benennen", sagt der 66-Jährige. Denn dass die politisch Verantwortlichen etwas gegen die Armut unternehmen, sieht er derzeit nicht. Eher würde "Reichtumsförderung" betrieben, etwa durch die Reform der Erbschaftssteuer.

Albrecht Glaser: Eine "politisch blutleere Wahl"

Wenn Butterwegge vor dem Erstarken des Rechtspopulismus warnt, dann meint er auch seinen Mit-Kandidaten Albrecht Glaser. Der 75-jährige Hesse tritt für die AfD an. Beide Kandidaten haben eine parteipolitische Geschichte mit Brüchen: Butterwegge war mal in der SPD und trat wegen der Hartz-IV-Gesetz aus. Glaser war 32 Jahre Mitglied der CDU und Stadtkämmerer von Frankfurt. 2013 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der AfD. Viel mehr verbindet die beiden nicht. Auch wenn Glaser sich weniger am rechten Rand bewegt wie Björn Höcke von der Thüringer AfD. Der habe der Partei "objektiv geschadet, darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel", sagt Glaser. Seine Partei wolle in "breite bürgerliche Schichten" eindringen und eine "Runderneuerung der Demokratie" erreichen. Zum Beispiel eine neue zugeschnittene Rolle des Amtes, für das er sich bewirbt: den Bundespräsidenten.

Die Präsidentenwahl ist "politisch blutleer", sagt Glaser. "Man schiebt in Deutschland die Figuren aus einer engen, begrenzten politischen Elite hin und her. Damit fehlt der Wahl das Demokratische und das Innovative für den Staat." Glaser sieht das wie sein Mit-Kandidat Hold von den Freien Wählern: Der Präsident solle durch eine Direktwahl durch die Bevölkerung legitimiert sein. Glaser findet auch, er solle "eher nicht aus der aktiven Politik kommen. Das würde ihm die notwendige Distanz zum Politikbetrieb verschaffen." Er könnte "freimütiger und offener" formulieren, und es würde "seine Glaubwürdigkeit als unabhängiges Organ des Staates erhöhen". Menschen mit anderen Lebensläufen, aus der Wissenschaft, Wirtschaft oder sozialen Organisationen, würden sich bewerben. "Andere Figuren, die den Regierungssprech nicht so verinnerlicht haben."

Kleine Kinder nicht erwünscht

Das alles eine "gestalterische Idee für morgen", kein Grund, am Sonntag bei der Bundesversammlung "mit Leichenbittermiene" herumzulaufen, sagt Glaser.Ganz wohl ist ihm dabei trotzdem nicht. "Ich bin vielleicht zu nüchtern und hatte in meinem Leben schon genug Feierlichkeiten." Da beeindrucke ihn eine Bundesversammlung nicht besonders, sagt er. Angesichts der "großen politischen Vorstellungen" der AfD sei ein "kleiner, feierlicher Vormittag nur eine Episode".

Auch Butterwegge sagt, er sei kein Freund von "steifen, feierlichen Veranstaltungen". Weshalb er mit gemischten Gefühlen nach Berlin fahre. Außerdem dürfen seine Kinder, ein und acht Jahre alt, nicht zusammen mit seiner Frau auf die Besuchertribüne des Reichstags. Weil sie noch zu klein sind und die Feier stören könnten, werden sie in der Bundestagskita betreut. "Ein Fall für Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig", findet Butterwegge. Und ob die Kinder sich von Fremden betreuen lassen? "Wir sind ein bisschen in Sorge."

Einzig Alexander Hold scheint sich zu freuen. Er komme "mit Spannung und Neugier nach Berlin", schließlich sei das seine erste Bundesversammlung. Als einziger Kandidat "der bürgerlich-liberalen Mitte" dabei zu sein, empfinde er als Ehre. Wenn da nicht Frank-Walter Steinmeier wäre. Und der braucht nur 631 Stimmen.